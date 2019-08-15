2019-08-15T08:52:38+03:00
Звезды

Азиатские маршруты представит фотовыставка в картинной галерее

Экспозиция посвящена Дню независимости Республики Индия
Екатерина ТРЕГУБОВА
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В своих путешествиях Людмила Шапошникова не расставалась с фотокамерой. Фото: Международный центр Рерихов.В своих путешествиях Людмила Шапошникова не расставалась с фотокамерой. Фото: Международный центр Рерихов.
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В Оливковом зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 работает выставка фотографии Людмилы Шапошниковой «По маршруту мастера». Представленные работы были созданы ею во время поездок 1975-1980 гг. в Индию, Монголию, на Алтай. Экспозиция воссоздает облик Азии, той части мира, которая наиболее тесно связана с древнейшими этапами культурной эволюции человечества.

- Индия с ее древней историей, богатой культурой, удивительной природой, с ее верованиями, божествами, с ее мудрецами с древнейших времен притягивала многие страны и народы. Она была единственной страной в мире, в которой существовала непрерывная культурная традиция. Эта традиция за много тысячелетий сформировала народ высокой духовности и утонченности, обладавший удивительной способностью к самому разнообразному творчеству, - рассказали в картинной галерее. - Не случайно к Индии были устремлены помыслы многих поколений и наших соотечественников.

Людмила Шапошникова много лет изучала вопросы происхождения народов Индии, в семидесятые годы прошлого века преподавала в Мадрасском университете. В этот период она в одиночку повторила путь Центрально-Азиатской экспедиции. Результатом пройденного маршрута стала захватывающая панорама фото- и литературных образов тысячелетней истории национальных культур, осознание грандиозности открытий, совершенных Рерихами в начале ХХ века.

В рамках выставки демонстрируются фильмы и видеоматериалы с выступлениями и интервью фотомастера и ученого, представлены ее литературные и философские труды.

Выставка продлится до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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