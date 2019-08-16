Погода на 17-18 августа: дожди на большей территории Приморья

Интенсивность осадков в предстоящие выходные дни, 17-18 августа, в Приморском крае уменьшится, но умеренные дожди сохранятся. Тайфун «Кроса» вечером субботы сдвинется на северо-восток и покинет Японское море, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Днем 17 августа в крае пройдут дожди от небольших до умеренных. Температурный фон ночью и днём не понизится и останется на уровне предыдущих суток. На протяжении всего воскресенья на большей территории Приморья будет лить дождь.

Во Владивостоке в первую половину дня субботы существенных осадков не ожидается. Во второй половине прольет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов. Днем несколько выше до +22 градусов. В воскресенье, как и во всем крае, во Владивостоке временами пройдет дождь. Ветер юго-восточный. Температурный фон устойчивый.