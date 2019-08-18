В Приморье для пострадавших от тайфуна «Кроса» развернуты пункты временного размещения

Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения.

На очередном заседании штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций главы муниципальных образований доложили о ходе ликвидации последствий тайфуна.

Уровень воды в реке Раздольная превысил исторический максимум. В Уссурийске ожидается опасный уровень воды, но, по словам представителей городского округа, центр не подтопит. В Октябрьском районе спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения.

В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на 100 мест. В Дальнереченске организованы пять ПВР, готовые принять до 200 человек. Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова.

Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий. По прогнозам синоптиков в каре сохранится пасмурная погода до 25 августа, пройдут дожди.