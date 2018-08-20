Все дело в рыбе: эксперт рассказал о пользе натурального рыбного жира и дал советы, как выбрать качественный продукт

Сегодня каждый житель нашей страны задумывается о своем здоровье и здоровье семьи. Для поддержания нормального функционирования организма существует множество новомодных лекарств и добавок. При этом, зачастую, проверенные средства уходят на второй план, уступая пальму первенства красивой упаковке, высокой стоимости и присутствию иностранных слов в названии. Вместе с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории фармакологии «Национального научного центра морской биологии» ДВО РАН Сергеем Павловичем Касьяновым в эфире радио «Комсомольская правда – Приморье» выясняем, насколько сегодня у населения востребован такой продукт, как рыбный жир, в чем его польза, где его можно приобрести и, самое главное, как далеко шагнули современные технологии в производстве этого продукта.

Что такое рыбный жир и для чего он нужен?

Раньше печеночные жиры из рыб воспринимались только как источники витаминов «А» и «Д», поскольку натуральные витамины полностью усваиваются организмом и не вызывают аллергии. В 50-х годах прошлого века индустрия научилась синтезировать эти витамины - про жиры забыли и, как оказалось, зря. Через 20 лет снова начали использовать этот жир, ведь, помимо витаминов, оказалось, что в нем содержатся и другие активные вещества, такие как омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Их содержание и концентрация очень сильно влияет на физиологические процессы организма.

Рыбный жир, как он ассоциируется у большинства населения, выделяется только из океанических рыб и ни в коем случае не из рыб пресноводных водоемов. Стоит отметить, что омега-3 жирные кислоты есть как в морских, так и в растительных жирах, но это не одно и то же. Если нам говорят, что льняное или соевое масло также полезно, как и рыбный жир, потому что в нем есть омега-3 кислоты - это не совсем правильно. Кислоты из морских жиров ничем не заменить!

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 серии влияют на многие процессы в организме, оказывая свое многостороннее действие на клеточном уровне. Они также полезны для глаз, эластичности сосудов, микроциркуляции, способствуют снижению тромбообразований и воспалительных процессов в целом. Больше всего жир нужен молодым мамам при вынашивании и при вскармливании грудных детей, так как эти полиненасыщенные кислоты являются основой для формирования нервной ткани и, особенно, головного мозга. Конечно, можно ограничиться и простым поеданием рыбы – специалисты рекомендуют съедать хотя бы две жирных селедки в неделю.

Раньше было много нареканий именно к качеству продукта: очень неприятный запах, темный вид, горький вкус. В советские времена рыбный жир заготавливали на промысле, накапливая в танках - объемных емкостях внутри судна - но за время промысла жир поглощал очень много кислорода и практически полностью окислялся, теряя часть своих полезных свойств. Но прогресс не стоит на месте, и способ добычи жиров с высоким содержанием омега-3 жирных кислот сейчас значительно отличается от технологии прежних времен.

Работа на свежем сырце

В зависимости от ценности рыбы бывают разные способы переработки. Либо сырье целиком и полностью уходит на производство жира (и одновременно рыбной муки), либо улов разделывают, а в переработку поступают внутренности и головы. Но, в любом случае, для получения качественного продукта должна использоваться свежая рыба. Лидеры индустрии перерабатывают рыбу непосредственно на судах, другие же замораживают и привозят улов на береговые предприятия. Промежуток между добычей и переработкой - самый важный момент при производстве жиров с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.

Если сырец замораживают, то, в зависимости от срока хранения, зачастую, нужна дополнительная химическая рафинация, чтобы довести жир до категории пищевого. Но, к сожалению, такой способ производства имеет ряд недостатков, сказывающихся на качестве конечного продукта. В настоящий момент на Дальнем Востоке есть лишь одно предприятие, которое способно удовлетворить потребность населения в омега-3 жирных кислотах, добываемых из свежей рыбы без каких-либо химических процедур.

В компании «Корякморепродукт» цикл выстроен таким образом, что с момента вылова до конечной стадии производства жирных кислот проходит всего два часа. При этом в производство идут головы рыб лососевых пород, содержащие значительное количество жира с высоким уровнем омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (суммарно 30% - высокий показатель среди промысловых океанических рыб). Кроме того, сортировка продукции отдельно от внутренностей позволяет уберечь рыбный жир от преждевременной ферментативной деградации.

Правильный выбор

Сейчас в магазинах и аптеках Приморья представлен большой выбор омега-3 жирных кислот. Как все же правильно выбрать рыбный жир и на что нужно обратить внимание в первую очередь?

Кроме стоимости, нужно обращать внимание на содержание полиненасыщенных жирных кислот, из какой рыбы они получены, а также на регион производства. В том же Китае и в ряде европейских стран дикого лосося нет или почти нет. Часть жира поступает в Россию с фермерских хозяйств, где рыбу выращивают при помощи гормонов роста, антибиотиков и других веществ, о которых остается только лишь догадываться. Например, на западе России предприниматели просто закупают жир за границей, фасуют его и продают на нашем рынке под видом уникальной отечественной продукции. В России по техническому регламенту во время проверки рыбного жира учитываются лишь некоторые категории вредных веществ, а проверку на антибиотики и другие токсические вещества никто целенаправленно не проводит. При этом дальневосточная продукция даст солидную фору любому импортному жиру под маркой Омега-3. Сегодня весь рыбный жир на Дальнем Востоке добывается из дикой рыбы, а, следовательно, не содержит химических примесей, так как рыба выросла в экологически чистой акватории – Беринговом море.

Стоит также отметить, что не все компании при выходе на рынок добросовестно заявляют корректную информацию о содержании полезных компонентов и, зачастую, серьезно преувеличивают. Треть выявленных жиров в такой продукции не соответствует заявленным качествам, то есть по факту это контрафактная продукция.

Важна еще и упаковка. Когда жир упакован в капсулы и находится в блистере, такой продукт сохранится надолго без снижения своих качеств, ведь в этом случае контакт с воздухом минимален. Размер капсулы при этом может отличаться. Например, продолговатая капсула предназначена, скорее, для взрослого человека и ее, зачастую, просто некомфортно проглатывать. Куда, как приятнее смотрится оболочка в форме шарика. Тем более, что круглые капсулы, которые производит «Корякморепродукт», нисколько не уступают по своему качеству продолговатым капсулам: они эластичны, сохраняют качество жира, а блистерная упаковка минимизирует контакт с кислородом.

Есть также и отличия между взрослой и детской Омегой-3. Оба этих продукта сделаны из голов дикого камчатского лосося. Однако, за годы работы «Корякморепродукт» настолько оптимизировал свое производство, что появилась возможность создать жир с еще более высоким качеством. По мнению ученых, продукт такого уровня должен быть доступен каждому жителю России, однако сейчас производственные мощности позволяют удовлетворить лишь спрос жителей Дальнего Востока. Уже сегодня жир с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами от производителя ООО «Корякморепродукт» можно приобрести в гипермаркетах «Фрэш25» и «Самбери» и других магазинах и аптеках Приморского края.