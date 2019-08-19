Перелом за разгром: футболист «Луча» из Владивостока сломал челюсть в схватке с голкипером «Факела»

Пятиматчевая домашняя серия для футбольного клуба «Луч» завершилась разгромом воронежского «Факела» и потерей одного игрока. Полузащитник владивостокской команды в компенсированное время получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

Дмитрий Калугин вышел на поле на 81 минуте матча. В компенсированное время он далеко отпустил от себя мяч, погнался за ним и столкнулся с голкипером команды-соперника. На трансляции видно как, вратарь «Факела» ногой попадает по лицу Дмитрия. Калугин хватается за голову, к нему подбегают врачи.

18.08.2019. 9 тур ФНЛ. "Луч" 3:0 "Факел" (Обзор матча)..

Однако всю тяжесть полученной травмы сначала никто не осознавал. Футболисты, как видно по трансляции (тайм-код 13:38-13:54), как обычно ждут продолжения матча, комментаторы говорят о микротравме. О тяжелом переломе верхней челюсти полузащитника сказал тренер «Луча» на послематчевой пресс-конференции.

- К сожалению, потеряли одного игрока, думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй, - поделился Рустем Хузин, тренер ФК «Луч».

Фотографией тяжело травмированного Дмитрия поделился известный спортивный комментатор Василий Уткин. Снимок, честно говоря, шокирует.

Фотографией тяжело травмированного Дмитрия поделился известный спортивный комментатор Василий Уткин

- Получил удар в стыке с вратарем в самом конце […]. Этому парню точно нужна суперквалифицированная помощь, - написал Василий Уткин.

Доигрывал матч «Луч» в меньшинстве, однако «Факел» не смог реализовать преимущества. Встреча закончилась с разгромным счетом в пользу футболистов из Владивостока – 3:0.

- 21-летнему воспитаннику центра подготовки юных футболистов владивостокского клуба потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны. Коллектив ФК «Луч» желает Дмитрию скорейшего и полного выздоровления. Калуга, мы с тобой! – поддерживают травмированного футболиста коллеги.

«КП-Владивосток» присоединяется к коллективу ФК «Луч» и желает Дмитрию скорейшего выздоровления!