2019-08-19T11:25:45+03:00
Спорт

Перелом за разгром: футболист «Луча» из Владивостока сломал челюсть в схватке с голкипером «Факела»

21-летний полузащитник госпитализирован, ему потребуется операция [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вратарь «Факела» ногой попал по лицу ДмитрияВратарь «Факела» ногой попал по лицу ДмитрияФото: ФК «Луч»
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Пятиматчевая домашняя серия для футбольного клуба «Луч» завершилась разгромом воронежского «Факела» и потерей одного игрока. Полузащитник владивостокской команды в компенсированное время получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

Дмитрий Калугин вышел на поле на 81 минуте матча. В компенсированное время он далеко отпустил от себя мяч, погнался за ним и столкнулся с голкипером команды-соперника. На трансляции видно как, вратарь «Факела» ногой попадает по лицу Дмитрия. Калугин хватается за голову, к нему подбегают врачи.

18.08.2019. 9 тур ФНЛ. "Луч" 3:0 "Факел" (Обзор матча)..

Однако всю тяжесть полученной травмы сначала никто не осознавал. Футболисты, как видно по трансляции (тайм-код 13:38-13:54), как обычно ждут продолжения матча, комментаторы говорят о микротравме. О тяжелом переломе верхней челюсти полузащитника сказал тренер «Луча» на послематчевой пресс-конференции.

- К сожалению, потеряли одного игрока, думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй, - поделился Рустем Хузин, тренер ФК «Луч».

Фотографией тяжело травмированного Дмитрия поделился известный спортивный комментатор Василий Уткин. Снимок, честно говоря, шокирует.

Фотографией тяжело травмированного Дмитрия поделился известный спортивный комментатор Василий Уткин

Фотографией тяжело травмированного Дмитрия поделился известный спортивный комментатор Василий Уткин

- Получил удар в стыке с вратарем в самом конце […]. Этому парню точно нужна суперквалифицированная помощь, - написал Василий Уткин.

Доигрывал матч «Луч» в меньшинстве, однако «Факел» не смог реализовать преимущества. Встреча закончилась с разгромным счетом в пользу футболистов из Владивостока – 3:0.

- 21-летнему воспитаннику центра подготовки юных футболистов владивостокского клуба потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны. Коллектив ФК «Луч» желает Дмитрию скорейшего и полного выздоровления. Калуга, мы с тобой! – поддерживают травмированного футболиста коллеги.

«КП-Владивосток» присоединяется к коллективу ФК «Луч» и желает Дмитрию скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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