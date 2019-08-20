2019-08-20T06:48:11+03:00
Общество

«Она всегда пела, как в последний раз! От ее голоса были мурашки»: трагически погибла известная в Приморье вокалистка

Олесе Яковлевой было 35 лет
Кристина ГРИН
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Коллеги по сцене и близкие друзья до сих пор не могут поверить в то, что Олеси больше нет в живых.Коллеги по сцене и близкие друзья до сих пор не могут поверить в то, что Олеси больше нет в живых.Фото: Социальные сети
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35-летняя Олеся Яковлева – известная в Приморском крае певица. С ее творчеством были знакомы и за пределами Владивостока. Вокалистка гастролировала в Благовещенске, в Хабаровске, в Уссурийске, концерты Олеся давала даже на Сахалине. Выступала певица в составе группе «Пандора», с которой проработала несколько лет.

К сожалению, больше возможности услышать Олесю вживую не будет ни у кого. Женщина трагически погибла. Мать четырехлетнего мальчика и любящая жена утонула. В октябре ей исполнилось бы 36 лет.

О том, что Олеси больше нет в живых, одним из первых узнал ее близкий друг Вадим Павлов, который разместил на своей странице в соцсети пост.

- Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга, замечательного и яркого человека, нашей землячки, солистки Приморской филармонии, финалиста Приморского конкурса «Пирамида», участницы конкурсов «Океанский проспект», «Бродвей», «СТС зажигает суперзвезду» - Олеси Яковлевой. Прими Господь ее душу и помоги пережить это горе родным и близким, скорбим вместе с вами, - написал Вадим.

На страницах в социальных сетях самой Олеси уже появились скорбные комментарии. Подруги, одноклассницы и просто фанаты ее творчества выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Коллеги по сцене до сих пор не могут поверить в то, что больше никогда не увидят Олесю.

- Мы с ней проработали несколько лет в группе «Пандора». Потом, к сожалению, она перестала выступать в составе коллектива, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Станислав Власов, основатель группы «Пандора». - Познакомились с ней лет 10 назад на другом проекте. Помню, когда выходили с ней на сцену, понимали, что сейчас всех порвем. Она пела всегда, как в последний раз, как будто у нее концерт в «Олимпийском». Ей было неважно, на какой площадке выступать. Она всегда выкладывалась на все 100 процентов. После концерта мы уходили мокрыми. Она не знала слово «халтура». От такого мощного энергичного вокала у всех были мурашки по коже.

К сожалению, по словам знакомых Олеси, в последний годы она начала злоупотреблять алкоголем. Выпивала перед каждым концертом, чтобы не волноваться. Говорила, что не может позволить себе переживать, когда все знают, что она вокалистка такого уровня. Вот бутылкой и заглушала беспокойства. Чтобы чувствовать себя более раскрепощенной.

Как оказалось, пагубная привычка и стала причиной ее ухода из группы «Пандора». К величайшему сожалению, стать звездой мирового уровня Олеся так и не успела.

«Комсомольская правда - Владивосток» также выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олеси Яковлевой по сцене. Прощание с певицей пройдет завтра, 21 августа, в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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