2019-08-20T12:46:54+03:00
Общество

Сеть подземных ходов времен Второй мировой войны нашли на Итурупе

Участникам экспедиции удалось разыскать кружки с изображением звезды
Кристина ГРИН
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В экспедиции принимают участие порядка 100 человек.В экспедиции принимают участие порядка 100 человек.Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Находка прямиком из подземелья. На самом южном острове Курил – Интурупе обнаружили сеть подземных ходов. Участники долгосрочной экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» полагают, что коридоры могут датироваться годами Второй мировой войны.

А начиналось все со снятия координат и их согласования с картой образца 1980 года. Затем они приступили к исследованию озера «Длинного». Разумеется, в водолазных костюмах. Участники изначально ставили перед собой цель – найти останки вооружения и военной техники. Оказалось что все не зря. Раскопки уже принесли свои плоды.

— В ходе раскопок на территории острова обнаружены боеприпасы и снаряжение военнослужащих, принимавших участие в боях Второй мировой войны, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. -Участники экспедиции в ходе поисковых работ на острове Итуруп также обнаружили сеть подземных ходов, предположительно, сооруженных во время Второй мировой войны

Для того, чтобы найти сеть ходов, участникам операции пришлось исследовать порядка 100 метров подземелья. Предположение о датировании находки появилось неспроста. Вместе с ходами найдены и кружки 1953 года с изображением звезды.

На этом экспедиция не заканчивается. В планах обследовать японские шхуны 30-40 годов, которые затонули в заливе Касатка примерно в 60-80 метрах от берега.

Напомним, что всего в поисковой операции принимают участие порядка 100 человека, среди которых: представители Российского географического общества, сотрудники экспедиционного центра Минобороны России, курсанты военных вузов и представители отрядов «Юнармия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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