Приморцы митингуют против закона об упразднении охраняемых территорий ради строительства заводов

Приморские жители вышли на санкционированный митинг против поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Протестная акция прошла на центральной площади Владивостока 20 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В числе выступивших гостей был Майкл Бейли – представитель международной организации «Гринпис».

В начале лета парламентарии во втором и третьем чтении приняли закон 556-КЗ, который позволяет краевой власти менять границы или вовсе упразднять особо охраняемые природные территории Приморья. Экологи и активисты не могут смириться с принятыми изменениями, поэтому уже не в первый раз организовывают протестный митинг.

Жители Приморья собрались перед белым домомФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, рассказал о том, почему он выступает против новых поправок.

- Я работаю в крае с того времени, когда ещё даже понятия такого не было «особо охраняемые зоны». Были памятники природы, заповедники. Подобный участок было непросто создать, как и сейчас. Для каждого нужны были основания «почему?» То есть, редкие животные там обитают, или марикультура развивается, а может там какие-то геологические объекты и так далее. Понимаете, все эти особо охраняемые территории были созданы не на пустом месте. Все они имели хорошую научную базу. Я об этом помню и знаю предысторию. Могу привести много научных обоснований того, по каким причинам зону решили охранять. А сегодняшнее поколение об этом не знает. Вот и думает, что памятники эти свалились нам на голову и там какие-то ограничения, - рассказал доктор биологических наук.

Владимир Раков высказал свою точку зрения о новом законеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Все выступающие перед белым домом говорили о том, насколько природа Приморья уникальна. И что особо охраняемых территорий сейчас и так мало. По сведениям активистов, заказники федерального значения занимают примерно 0,9% от территории края, а региональные – 2,7%. Это в разы меньше, чем в среднем по России, где под статусом охранной территории находится около 10% земли.

Почему многие приморцы против против нового закона?

- Во мне нет надежды, что принятый закон принесет благо для нас и нашей природы - поделилась организатор митинга и руководитель Приморской региональной эколого-социальной организации «Наследие» Инесса Налетова. - Для такой надежды нет оснований: мы видим, как ухудшается экологическая ситуация и с грустью предполагаем, что после таких изменений в краевом законодательстве, она будет ухудшаться еще стремительней.

Активистка Инесса Налетова организовала митинг на центральной площади ВладивостокаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Говоря об ухудшении, Инесса имеет ввиду сведения рейтинга благополучия экологической ситуации в России. Еще в 2012 году Приморье занимало в нем 11 место из 83 регионов, на на сегодняшний день край опустился на 68 место.

Что на протестной акции делал Майкл Бейли?

Канадец Майкл Бэйли - представитель международной организации «Гринпис». Многие годы годы он выступает защитником экосистем. А в 20 лет Бейли стал самым молодым директором «Гринписа» в Ванкувере.

Организатор митинга рассказала, что приезд Майкла многие назвали бы случайностью, но женщина в них не верит.

- Майкл приехал в Россию по каким-то своим делам. Мой коллега и друг хорошо его знает, вот так и получилось, что он как специально к нашему митингу приехал. Считаю, что ничего нет случайного в нашей жизни, - поделилась Инесса Налетова.

Майкл Бейли поделился с приморцами своим опытом на протестной акцииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Майкл в своем выступлении на митинге рассказал о том, что как-то ему довелось поучаствовать в арктическом проекте по спасению Аляски. И ситуация с крупнейшим штатом США напомнила ему происходящее сейчас в Приморье.

- Природа Аляски находится под большим давлением из-за располагающейся там нефти. Нефтедобывающие компании хотят добывать чёрное золото, несмотря на наличие драгоценных лесов на Аляске. В то время как племена эскимосов зависят от этих лесов. А само правительство штата сильно зависит от денег, которые они получают от добычи нефти. Ситуация на Аляске контролируется федеральным законом, и локальная власть не может решить, как им поступать. Насколько я понимаю, похожая ситуация происходит сейчас в России, когда давление от компаний на приморскую власть повышается. Поэтому очень важен диалог и понимание того, как предотвратить уничтожение лесов, - подытожил канадец.

Весь митинг сопровождался скрипичной музыкойФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Какие особо охраняемые природные территории «под прицелом»?

Владимир Раков рассказал много примеров ООПТ, которым действительно грозит опасность из-за нового закона. К примеру, лишение статуса охраняемой территории может нанести ущерб бухте Перевозная. Поскольку там, по утверждению научного сотрудника, могут установить газоперерабатывающий завод.

- Пока что только статус памятника природы запрещает в бухте Перевозной подобную деятельность. А если там будут сделаны терминалы, проложат трубы и станут подходить суда, с которых еще и начнут разливаться нефтепродукты, то многие редкие морские виды исчезнут, - рассказал главный научный сотрудник ДВО РАН.

Среди особых ресурсов бухты - поле анфельций, скопление трепанга, моллюски анадары.

Жители приморья выступают против нового краевого законаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Все свои недовольства протестующие приморцы высказали в итоговой резолюции. Документ могли подписать в конце митинга все желающие.

Митингующие подписывают резолюциюФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Часть текста резолюции:

«Изменения в закон об «Особо охраняемых природных территориях» ставят Приморье под угрозу ухудшения экологической ситуации, нарушают наши права на благоприятную экологическую среду, гарантированные 42 ст. Конституции Российской Федерации, противоречат федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ, не соответствуют федеральному природоохранному законодательству, в частности, Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях». Требуем отменить Закон № 556-КЗ от 30.07.2019 «О внесении изменений в Закон Приморского края», незаконно наделяющий администрацию Приморского края полномочиями ликвидировать и изменять границы ООПТ».