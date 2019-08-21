Синоптики дали новую информацию о надвигающемся на Приморье шторме

Синоптики уточнили информацию по штормовому предупреждению в Приморье на 22-23 августа. По краю пройдут сильные дожди с количеством осадков до 45 мм за 12 часов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Обильные ливни местами будут сопровождаться грозами. Температурный фон не понизится.

Из-за неустойчивой погоды в бассейнах приморских рек спад воды не только приостановится, но и снова начнет подниматься. На некоторых участках водность может увеличиться на 0,5-1,0 метров. Однако главный синоптик края Борис Кубай на вопрос: «Ожидается ли завтра-послезавтра вторая волна паводков?» ответил отрицательно.

– Если коротко – нет, не ожидается. Холодный антициклон, клином распространяющийся на Приморский край с северо-востока, как бы расчленяет облачные массивы с интенсивными осадками на две части и направляет первую их них с юга на север вдоль западной границы края, а вторую – через Японское море на Японию, - поделился эксперт.

К выходным дням, 24-25 августа, в Приморье погода должна улучшиться.

Температурный фон во Владивостоке во время штормового предупреждения также сильно меняться не будет: ночью 15…17 градусов выше ноля, днём 17…19 градусов со знаком плюс.