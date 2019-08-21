Во Владивостоке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от тайфуна «Кроса»
Во Владивостоке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения, вызванного тайфуном «Кроса». Жителям края, чьи дома пострадали от разгула стихии, сейчас больше всего нужны постельные принадлежности, одежда и обувь.
Уровень воды в реках Приморья постепенно стабилизируется, люди возвращаются в свои подтопленные дома и восстанавливают поврежденное жилье и придомовые участки. В это время во Владивостоке организованы пункты приема гуманитарной помощи, куда неравнодушные граждане могут принести необходимые для поддержки людей предметы необходимости. Основная проблема сейчас в том, что дома приморцев утопают по колено в иле.
- Жителям края, чьи дома пострадали от наводнения, необходимы постельные принадлежности, обувь, одежда. Нужна также компактная мебель на которой можно спать: кресла, диваны и кровати, - отмечают волонтеры.
Сбор гуманитарной помощи организует департамент труда и соцзащиты Приморского края при участии волонтерских организаций. Передать необходимые предметы можно по адресу Иртышская, 8, и Уборевича, 9А. Стоит отметить, что все собранные вещи волонтеры будут передавать пострадавшим ежедневно. Сбор гуманитарной помощи продлится до 28 августа 2019 года.
Телефоны для справок: 2-210-103, 8-924-129-22-41.
ИСТОЧНИК KP.RU