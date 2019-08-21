2019-08-21T10:36:03+03:00
Общество

Во Владивостоке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от тайфуна «Кроса»

Больше всего сейчас пострадавшим от разгула стихии нужны постельные принадлежности, одежда и обувь
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения, вызванного тайфуном «Кроса». Жителям края, чьи дома пострадали от разгула стихии, сейчас больше всего нужны постельные принадлежности, одежда и обувь.

Уровень воды в реках Приморья постепенно стабилизируется, люди возвращаются в свои подтопленные дома и восстанавливают поврежденное жилье и придомовые участки. В это время во Владивостоке организованы пункты приема гуманитарной помощи, куда неравнодушные граждане могут принести необходимые для поддержки людей предметы необходимости. Основная проблема сейчас в том, что дома приморцев утопают по колено в иле.

- Жителям края, чьи дома пострадали от наводнения, необходимы постельные принадлежности, обувь, одежда. Нужна также компактная мебель на которой можно спать: кресла, диваны и кровати, - отмечают волонтеры.

Сбор гуманитарной помощи организует департамент труда и соцзащиты Приморского края при участии волонтерских организаций. Передать необходимые предметы можно по адресу Иртышская, 8, и Уборевича, 9А. Стоит отметить, что все собранные вещи волонтеры будут передавать пострадавшим ежедневно. Сбор гуманитарной помощи продлится до 28 августа 2019 года.

Телефоны для справок: 2-210-103, 8-924-129-22-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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