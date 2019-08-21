2019-08-21T12:56:10+03:00
Происшествия

В детском саду в Амурской области часть потолка упала на малышей: пострадали трое дошколят

Корпус, в котором произошло ЧП, решили закрыть [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Специалисты считают, что часть потолка обвалилась из-за «ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой». Фото: министерство образования и науки Амурской областиСпециалисты считают, что часть потолка обвалилась из-за «ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой». Фото: министерство образования и науки Амурской области
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В игровой комнате детского сада номер пять в Благовещенске с потолка обвалился большой кусок штукатурки. Часть потолка рухнула прямо на глазах детей в возрасте от трех до четырех лет, трое малышей пострадали, состояние одной девочки оценивается как удовлетворительное, двое других ребятишек уже дома. Силовики проводят проверку.

Специалисты считают, что часть потолка обвалилась из-за «ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой». Вполне вероятно, что это связано с возрастом детского сада – как-никак дошкольному учреждению уже 58 лет! В связи с этим было принято решение обследовать весь корпус, а уже потом принимать решение о текущем или капитальном ремонте.

Здание, в котором случилось ЧП, временно закроют. Фото: министерство образования и науки Амурской области

Здание, в котором случилось ЧП, временно закроют. Фото: министерство образования и науки Амурской области

- Мы понимаем и те волнения, которые испытали родители, и тот стресс, который испытали дети. Готовы оказать всяческую помощь, в том числе и психологическую – для этого будет привлечен психолог детского сада номер пять. Ситуация взята на контроль, - прокомментировала Светлана Яковлева, министр образования и науки Амурской области.

Здание, в котором случилось ЧП, с 22 августа будет временно закрыто. Около 100 детей перераспределят по другим корпусам.

В благовещенском детском саду с потолка обрушился кусок штукатурки.

Инцидентом заинтересовался региональный СК. По факту ЧП следователи проводят доследственную проверку.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка деятельности сотрудников администрации дошкольного образовательного учреждения, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении детей в указанном учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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