«Держался на честном слове»: ветер сломал один из старейших крестов во Владивостоке

Металлический крест рухнул с вершины Крестовой сопки во Владивостоке. Проржавевшее основание достопримечательности не выдержало натиска стихии и надломилось - в дальневосточной столице второй день хозяйничает штормовой ветер, а дожди фактически поселились в городе.

Крест порядка пяти метров в высоту упал с сопки вчера, 21 августа. Нашел его местный житель, который твердо решил восстановить достопримечательность.

В планах восстановить крест к завтрашнему дню. Фото: Константин БезкуровФото: Предоставлено героем публикации

- Я пытался разбить основание креста, которое осталось в земле, кувалдой. Два часа мучился, ничего не получается. Здесь нужен перфоратор, а чтобы его подключить – необходим генератор. Когда сможем разбить, надо будет отрезать низ креста, приварить новое основание и снова залить стяжкой, - рассказал «КП-Владивосток» местный житель Константин Безкуров. – Думаю, к завтрашнему дню восстановим крест.

По его словам, крест на сопке был установлен моряками около 100 лет назад. Изначально он был деревянным. Пару лет назад крест упал, местные жители решили его восстановить, но отлили уже из металла.

Такие достопримечательности, к слову, есть во многих высоких местах Владивостока. Раньше кресты служили навигационными знаками для моряков, поскольку «смотрели» по сторонам света.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727328" frameborder="0"></iframe> «Держался на честном слове»: ветер сломал один из старейший крестов во Владивостоке.Видео: Константин БезкуровПредоставлено героем публикации

Еще одно предназначение крестов – это обозначение «своих» земель. Моряки, заплывавшие во Владивосток, видели, что здесь живут православные люди, а значит, врагов бояться не нужно.

«Комсомолка» призывает откликнуться владельцев генераторов, чтобы восстановить крест. Телефон для связи: +7 902 522-25-83 (Константин).

ИЗ КРАЙНОСТИ В КРАЙНОСТЬ

Но с приходом власти Советов Крестовая сопка (первое название – Крестопоклонная) должна была в корне измениться. На высоте 89 метров вместо креста хотели установить гигантский памятник Ленину, который, подобно маяку, указывал путь к коммунизму. Статуя вождя, согласно проекту, должна была достигать 30 метров в высоту (это, на минуточку, высота десятиэтажного дома). Планировали отлить памятник из бронзы, но потом подсчитали, что на исполинского Ленина ушел бы годовой запас этого металла.

Проект гигантского памятника так и не был воплощен в жизнь. Однако камень в основание будущего изваяния все же заложили. В наши дни это уже сгнившая гранитная плита, которая валяется все на той же Крестовой сопке.

В начале этого года стало известно, что на сопке хотят воплотить в жизнь еще более грандиозный проект – установить огромную статую Иисуса Христа с распростертыми руками. Спаситель, по задумке авторов, должен был благословлять суда, заходящие и уходящие из порта.

Эскиз статуи Христа. Прямо циклопических размеров, надо сказать. Фото: vposad.ru

Высота изваяния должна была достигать 68 метров (с 22-этажный дом). В проекте также было предусмотрено строительство храма. Однако представители церкви скептически отнеслись к проекту, и пока циклопическая статуя Христа осталась только на бумаге.