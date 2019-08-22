Николай Дроздов стал «крестным отцом» дальневосточного леопарда из Приморья

Хранителем дальневосточного леопарда под номером Leo 64M, который живет в приморском нацпарке, стал Николай Дроздов. Известный телеведущий, журналист и ученый-зоолог теперь взял на себя функции «крестного отца» молодого хищника. Он уже дал имя пятнистому красавцу – Байкал, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу парка «Земля леопарда».

- Дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России, - сказал Николай Дроздов.

Хищника Николай Дроздов назвал Байкалом. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Доктору биологических наук стать папой краснокнижного животного предложили сами сотрудники национального парка. Тот согласился. Кстати, дальневосточный леопард ни раз становился героем телепередачи Николая Дроздова «В мире животных».

Молодой леопард камер не боится и частенько попадает в фотоловушки, радуя сотрудников новыми снимками. Он поможет известному зоологу следить за состоянием хищника и наблюдать за его передвижениями.

Байкал камер не боится и частенько попадает в объективы фотоловушек. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Став хранителем хищника, Николай Дроздов будет каждое полугодие получать от сотрудников парка информацию о «крестном сыне». Два года назад фотоловушка зафиксировала Байкала в компании самки. Велика вероятность, что вскоре «отец» станет еще и «крестным дедушкой». Тогда появится возможность наблюдать за целой семьей.

В течение месяца Николаю Дроздову вручат официальный сертификат, подтверждающий статус Хранителя леопарда.