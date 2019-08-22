2019-08-22T09:10:27+03:00
Дом. Семья

Николай Дроздов стал «крестным отцом» дальневосточного леопарда из Приморья

Известный телеведущий дал молодому хищнику имя Байкал [фото]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Николай Дроздов стал Хранителем молодого хищника из Приморья.Николай Дроздов стал Хранителем молодого хищника из Приморья.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Хранителем дальневосточного леопарда под номером Leo 64M, который живет в приморском нацпарке, стал Николай Дроздов. Известный телеведущий, журналист и ученый-зоолог теперь взял на себя функции «крестного отца» молодого хищника. Он уже дал имя пятнистому красавцу – Байкал, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу парка «Земля леопарда».

- Дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России, - сказал Николай Дроздов.

Хищника Николай Дроздов назвал Байкалом. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Хищника Николай Дроздов назвал Байкалом. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Доктору биологических наук стать папой краснокнижного животного предложили сами сотрудники национального парка. Тот согласился. Кстати, дальневосточный леопард ни раз становился героем телепередачи Николая Дроздова «В мире животных».

Молодой леопард камер не боится и частенько попадает в фотоловушки, радуя сотрудников новыми снимками. Он поможет известному зоологу следить за состоянием хищника и наблюдать за его передвижениями.

Байкал камер не боится и частенько попадает в объективы фотоловушек. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Байкал камер не боится и частенько попадает в объективы фотоловушек. Фото: национальный парк «Земля леопарда».

Став хранителем хищника, Николай Дроздов будет каждое полугодие получать от сотрудников парка информацию о «крестном сыне». Два года назад фотоловушка зафиксировала Байкала в компании самки. Велика вероятность, что вскоре «отец» станет еще и «крестным дедушкой». Тогда появится возможность наблюдать за целой семьей.

В течение месяца Николаю Дроздову вручат официальный сертификат, подтверждающий статус Хранителя леопарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Только не полиция!» Почему в центре реабилитации, где отравили животных, не хотят расследования
Сотрудники центра «Феникс» в Калуге уверяют, что информацию о массовом отравлении животных сильно преувеличили местные журналисты, и теперь над питомцами нависла реальная угроза
Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах президентов и королей
Покорить короля Испании во время осмотра его люкса, обескуражить пса Джорджа Буша-младшего и унюхать бомбу на Олимпиаде - все это по их лохматому плечу [фото, видео]
Новости 24
Жителей Владивостока приглашают на выставку «Мадонны» Сандро Боттичелли
Аналитики: самые дорогие отели России во Владивостоке
Вместе с продавцом, проработавшим в бутике Владивостока один день, пропали и 100 тысяч рублей
Поиски подростка в Приморье завершены
Британскую гранату времен Гражданской войны нашли во дворе дома во Владивостоке
Молодожены сэкономили на тортах, и свадьба закончилась массовой госпитализацией
Во Владивостоке жильцы дома объявили войну соседу, сбрасывающему в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью
Завершились поиски дедушки и внучки в Приморье
Погода во Владивостоке на 22 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +20 градусов
Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока
Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке
Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье
Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке
Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе
Уже три дня ищут подростка в Приморье
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована
ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом
Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья
Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин