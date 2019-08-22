2019-08-22T11:46:51+03:00
Происшествия

Патологоанатом из Белогорска украл у трупа мобильный телефон Huawei

В итоге медработник стал фигурантом уголовного дела и выслушал приговор суда
Кристина ГРИН
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Мужчина украл мобильный телефон у трупа и рассчитывал на то, что никто не узнает о его преступлении.Мужчина украл мобильный телефон у трупа и рассчитывал на то, что никто не узнает о его преступлении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую среду, 21 августа, Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника патологоанатомического отделения. Следствие обвинило его в краже мобильного телефона у трупа мужчины. Представитель Фемиды счел, что оснований для вынесения приговора боле, чем достаточно.

В зале суда выяснилось, что патологоанатом в разгар рабочего дня увидел сотовый телефон. Лежал он в кармане куртки мертвого мужчины. Медработник сразу понял, что мобильный марки Huawei стоит дорого, при его продаже можно выручить неплохие деньги. Желание обогатиться выиграло в бою с морально-этическими ценностями, и он стащил гаджет. Потом медработник просто скрылся с места преступления. Если бы не родственники умершего, которые заметили, что у мужчины пропал телефон, про мародера никто бы так и не узнал.

В отношении медработники возбудили уголовное дело по статье «Кража». И вот он выслушал вердикт представителя Фемиды.

Суд признал его виновным. Учитывая тот факт, что у мужчины на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, его приговорили к штрафу в размере 10 000 рублей.

- Родственники умершего оценили сумму ущерба от кражи мобильного телефона марки Huawei в 7 460 рублей, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Юлия Адушева, руководитель пресс-службы прокуратуры Амурской области. – Сумма ущерба была погашена в полном объеме еще до решения суда. Теперь мужчине нужно понести наказание за уголовное преступление и заплатить штраф.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поэтому осужденный может обжаловать его в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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