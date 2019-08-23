В Уссурийске разыскивают водителя, сбившего ребенка на переходе

Девочка шла по регулируемому пешеходному переходу на перекрестке Агеева - Некрасова вечером 21 августа . Из-за угла вырулил автомобиль и сбил ребенка. Водитель даже не стал останавливаться и поехал дальше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из родителей обратился к приморским жителям с просьбой помочь разыскать нарушителя. В соцсетях опубликовали видео с камеры наружного наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727589" frameborder="0"></iframe> Сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал в Уссурийске.

На видеозаписи можно увидеть, что на светофоре горел зеленый свет. Машины по правую сторону от пешехода остановились, и девочка стала переходить дорогу. Как только она пошла, то с поворота, с левой стороны, выехал автомобиль. Водитель притормаживать перед не захотел.

Несмотря на то, что ребенок ускорил шаг, проскочить без травм ему не удалось – автомобиль врезался в пешехода. Девочка распласталась на дороге. Водитель поехал дальше по своим делам. Никто из свидетелей также помогать не спешил. Ребенок сам, пошатываясь, встал и кое-как доковылял до бордюра.