2019-08-23T05:27:47+03:00
Общество

В Уссурийске разыскивают водителя, сбившего ребенка на переходе

Автомобилист даже не стал останавливать машину
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девочку сбили на пешеходном переходе в Уссурийске. Скрин из видео Марка ЧерносливаДевочку сбили на пешеходном переходе в Уссурийске. Скрин из видео Марка Чернослива
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Девочка шла по регулируемому пешеходному переходу на перекрестке Агеева - Некрасова вечером 21 августа . Из-за угла вырулил автомобиль и сбил ребенка. Водитель даже не стал останавливаться и поехал дальше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Один из родителей обратился к приморским жителям с просьбой помочь разыскать нарушителя. В соцсетях опубликовали видео с камеры наружного наблюдения.

Сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал в Уссурийске.

На видеозаписи можно увидеть, что на светофоре горел зеленый свет. Машины по правую сторону от пешехода остановились, и девочка стала переходить дорогу. Как только она пошла, то с поворота, с левой стороны, выехал автомобиль. Водитель притормаживать перед не захотел.

Несмотря на то, что ребенок ускорил шаг, проскочить без травм ему не удалось – автомобиль врезался в пешехода. Девочка распласталась на дороге. Водитель поехал дальше по своим делам. Никто из свидетелей также помогать не спешил. Ребенок сам, пошатываясь, встал и кое-как доковылял до бордюра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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