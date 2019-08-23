Приморье отпраздновало День государственного флага России

Во Владивостоке и Приморье в четверг, 22 августа, масштабно отметили День государственного флага России. Праздничные мероприятия прошли сразу в нескольких районах Владивостока, а также в других городах и населенных пунктах Приморского края.

Во Владивостоке торжества в честь российского флага стартовали на Спортивной набережной в 11:00 у центрального фонтана и на верхней площадке возле амфитеатра. Гости праздника участвовали в «Ярмарке добрых дел», играли в городки, шахматы и другие игры, посетили мастер-классы, фотозоны и выставку-продажу сувенирной продукции, сделанной воспитанниками из детских домов и детьми-инвалидами.

В зоне аквагрима горожане делали рисунок в цветах государственного флага России. Приняли участие в празднике и артисты общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег». Они выступили с шоу «Танцы на колясках».

Глава Владивостока Олег Гуменюк принял участие в торжественной церемонии посвящения новобранцев в ряды «Юнармии», а также поздравил ребят и всех присутствующих с праздником. Продолжил праздник яркий концерт. Со своими номерами выступили вокалисты и танцоры лучших творческих коллективов города.

Праздничные мероприятия прошли и в других районах города. В сквере им. Суханова с концертно-развлекательной программой выступили творческие коллективы Надеждинского района, а в Адмиральском сквере - Уссурийского городского округа.

Торжества в честь Дня государственного флага также прошли в поселке Трудовое и селе Береговое.

Сегодня, 23 августа, во Владивостоке в 12:30 пройдут тематические флешмобы на площадках около железнодорожного вокзала, памятников Бриннеру – возле здания «Серая лошадь», Солженицыну – на Корабельной набережной, Николаю Второму – в Покровском парке, у вертолета на Русской.

В 13:00 у памятников героям Русско-Японской войны на Светланской, адмиралу Макарову – у гостиницы «Экватор», Высоцкому – в сквере возле театра Горького, у Арки Цесаревича и на Токаревском маяке.

В 14:30 большой флаг развернут на видовой площадке у памятника Кириллу и Мефодию, в 15:30 – на мысе Тобизина.

Кроме того, все желающие в этот день сегодня могут получить ленту-триколор с 12:00 до 14:00 на центральной площади Владивостока у памятника Борцам за власть Советов.

Помимо этого, праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага пройдут во Владивостоке в субботу, 24 августа. В 13 часов мероприятия начнутся в Адмиральском сквере, а в 14 часов - на площадке в районе дома № 4 по улице Вострецова. Для гостей праздника запланированы концерт творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте «Уголок России», викторина «Исторические символы страны» и флешмоб «Триколор».

В субботу также с 11:00 стартует водный пробег аквабайкеров, которые будут двигаться по маршруту от водной станции ТОФ вокруг острова Елены и финишируют на Спортивной набережной. В 14:00 от этой же точки отплывут SUP-серферы, а в 15:00 начнется праздничный заплыв.

В этот же день в 12:00 пройдет торжественное построение юнармейцев и водружение российского флага на Новосильцевскую батарею Владивостокской крепости на острове Русский.