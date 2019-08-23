2019-08-23T19:58:16+03:00
Происшествия

Владивосток тонет: люди по пояс в воде, машины глохнут на затопленных дорогах

Участок Пограничной улицы возле стадиона Динамо превратился в озеро. Фото, видео
Сергей БАЛАНОВ
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Люди вынуждены идти вбродЛюди вынуждены идти вбродФото: Сергей БАЛАНОВ
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Ливневки не справились с тем количеством осадков, которые пролились на Владивосток в ночь на субботу, 24 августа. Улицы превратились в реки, а низкие участки в озера. Утонула часть Пограничной улицы возле «Динамо», здесь люди переходят дорогу почти по прям в воде, образовались пробки, а среди тех водителей, что всё-таки рискуют ехать вброд, везёт не всем - некоторые машины пришлось выталкивать вручную.

Владивосток утонул. Посетители ночных клубов расходятся вплавь.

Похожие подтопления происходят и на других улицах.

Владивосток тонет, большая вода на Динамо.

Почти полностью ушла под воду Луговая площадь. Опасно ехать по Снеговой и Борисенко. Стоит отметить, что хоть синоптики и говорили про дождливый конец лета, но экстренных предупреждений именно на эту ночь никто не передавал.

Несколько машин так и остались в воде Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несколько машин так и остались в водеФото: Сергей БАЛАНОВ

Под воду ушла территория перед ресторанами и барами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Под воду ушла территория перед ресторанами и барамиФото: Сергей БАЛАНОВ

Посетители ночных клубов вышли посмотреть на наводнение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Посетители ночных клубов вышли посмотреть на наводнениеФото: Сергей БАЛАНОВ

Мужчина несёт даму через дорогу на плече Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мужчина несёт даму через дорогу на плечеФото: Сергей БАЛАНОВ

Участок возле Динамо топит едва ли не каждый ливень Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участок возле Динамо топит едва ли не каждый ливеньФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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