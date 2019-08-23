Владивосток тонет: люди по пояс в воде, машины глохнут на затопленных дорогах
Ливневки не справились с тем количеством осадков, которые пролились на Владивосток в ночь на субботу, 24 августа. Улицы превратились в реки, а низкие участки в озера. Утонула часть Пограничной улицы возле «Динамо», здесь люди переходят дорогу почти по прям в воде, образовались пробки, а среди тех водителей, что всё-таки рискуют ехать вброд, везёт не всем - некоторые машины пришлось выталкивать вручную.
Владивосток утонул. Посетители ночных клубов расходятся вплавь.
Похожие подтопления происходят и на других улицах.
Владивосток тонет, большая вода на Динамо.
Почти полностью ушла под воду Луговая площадь. Опасно ехать по Снеговой и Борисенко. Стоит отметить, что хоть синоптики и говорили про дождливый конец лета, но экстренных предупреждений именно на эту ночь никто не передавал.
Несколько машин так и остались в водеФото: Сергей БАЛАНОВ
Под воду ушла территория перед ресторанами и барамиФото: Сергей БАЛАНОВ
Посетители ночных клубов вышли посмотреть на наводнениеФото: Сергей БАЛАНОВ
Мужчина несёт даму через дорогу на плечеФото: Сергей БАЛАНОВ
Участок возле Динамо топит едва ли не каждый ливеньФото: Сергей БАЛАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU