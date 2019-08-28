2019-08-28T06:00:02+03:00
Общество

Утренний Владивосток сковали 8-балльные пробки

Проливной дождь осложнил ситуацию на дорогах, многие жители опоздали на работу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Затруднено движение в трех районах Владивостока. Источник: «Яндекс.Карты»Затруднено движение в трех районах Владивостока. Источник: «Яндекс.Карты»
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Ливневые дожди спровоцировали пробки на дорогах Владивостока. К 10 утра сегодня, 28 августа, сервис «Яндекс.пробки» оценил дорожную ситуацию в приморской столице на 8 баллов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на онлайн-карты. Многие жители города опоздали на работу.

Наиболее затруднительные места для проезда наблюдаются в Первореченском районе. На данный момент пробка растянулась на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Стоит движение на Днепровской и Снеговой улицах. Есть ограничения от Волгоградской до Постышева, а также на соседней улице – Фирсова.

Во Фрунзенском и Ленинском районе образовались пробки на улицах: Нейбута, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Спортивной, Некрасовской и Алеутской.

Минимальная скорость движения, а именно 2 километра в час, зафиксирована на проспекте 100-летия Владивостока.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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