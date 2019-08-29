2019-08-29T07:40:48+03:00
Звезды

Звездный десант высадится в приморской глубинке

Известные актеры театра и кино проведут творческие встречи с жителями края в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Варвара ПОГОДИНА
Поделиться:
Артистов неизменно тепло встречают в приморской глубинке. Фото пресс-службы Арсеньевского ГО.Артистов неизменно тепло встречают в приморской глубинке. Фото пресс-службы Арсеньевского ГО.
Изменить размер текста:

«Меридианы Тихого» - единственный в своем роде культурный проект, в рамках которого предусмотрены выездные кинопоказы и творческие встречи актеров и режиссеров с жителями Приморского края. Особое внимание уделяется удаленным территориям, жителям которых затруднительно стать гостями кинофестиваля во Владивостоке. Предстоящий XVII Международный кинофестиваль не станет исключением. В этом году шесть известных артистов театра и кино посетят города и районы Приморья, где проведут бесплатные встречи с жителями, расскажут о своем творчестве, ответят на вопросы.

- Фестиваль интересен как взрослому, так и юному населению края. Это отличная возможность вдохновлять молодежь, - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кинотуры по Приморью будут проходить с 8 по 18 сентября. В путешествие по краю отправятся актеры театра и кино Олег Харитонов, Игорь Письменный, Олег Филипчик, Александр Песков, Сергей Степанченко и актер, режиссер Александр Тютин. Специалисты департамента культуры рассказали, что творческие встречи пройдут в Арсеньеве, Дальнегорске, Уссурийске, Владивостоке, Артеме, Тернее, Лесозаводске, Находке, Дальнереченске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Ольге, а также в Спасском, Кавалеровском, Кировском, Михайловском и других районах края.

Напомним, в этом году кинофестиваль Pacific Meridian пройдет с 13 по 19 сентября. В нем примут участие представители 50 стран. Президентом Pacific Meridian станет известный актер Константин Хабенский, а председателем жюри - режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения
Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» помог многодетным семьям Врангеля со сборами детей в школу
Уже 6 дней в глухой приморской тайге не могут найти подростка
Погода во Владивостоке на 29 августа 2019 года: днем +20, вечером дождь
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города
Срок 4,5 года в колонии-поселении за смерть ребенка и женщины во Владивостоке
В Дальнереченске обещают заплатить каждому пришедшему на выборы
В Приморье пенсионерка, считавшая себя обузой для семьи, покончила с собой
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке