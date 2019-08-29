Звездный десант высадится в приморской глубинке

«Меридианы Тихого» - единственный в своем роде культурный проект, в рамках которого предусмотрены выездные кинопоказы и творческие встречи актеров и режиссеров с жителями Приморского края. Особое внимание уделяется удаленным территориям, жителям которых затруднительно стать гостями кинофестиваля во Владивостоке. Предстоящий XVII Международный кинофестиваль не станет исключением. В этом году шесть известных артистов театра и кино посетят города и районы Приморья, где проведут бесплатные встречи с жителями, расскажут о своем творчестве, ответят на вопросы.

- Фестиваль интересен как взрослому, так и юному населению края. Это отличная возможность вдохновлять молодежь, - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кинотуры по Приморью будут проходить с 8 по 18 сентября. В путешествие по краю отправятся актеры театра и кино Олег Харитонов, Игорь Письменный, Олег Филипчик, Александр Песков, Сергей Степанченко и актер, режиссер Александр Тютин. Специалисты департамента культуры рассказали, что творческие встречи пройдут в Арсеньеве, Дальнегорске, Уссурийске, Владивостоке, Артеме, Тернее, Лесозаводске, Находке, Дальнереченске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Ольге, а также в Спасском, Кавалеровском, Кировском, Михайловском и других районах края.

Напомним, в этом году кинофестиваль Pacific Meridian пройдет с 13 по 19 сентября. В нем примут участие представители 50 стран. Президентом Pacific Meridian станет известный актер Константин Хабенский, а председателем жюри - режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.