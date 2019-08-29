2019-08-29T07:45:58+03:00
Звезды

Жители края посмотрели на Дальний Восток через объектив

Ежегодный праздник фотоискусства «Глубина резкости» прошел во Владивостоке
Марина СМОРОДИНА
Поделиться:
Лучшие фотоработы можно увидеть на выставке в краевом центре культуры. Фото: Таисия Козорез.Лучшие фотоработы можно увидеть на выставке в краевом центре культуры. Фото: Таисия Козорез.
Изменить размер текста:

Минувшие выходные в столице Дальнего Востока собрали множество фотографов-профессионалов, любителей и ценителей фотоискусства на фестивале «Глубина резкости». Мероприятие прошло в Приморье в третий раз, и оно было посвящено 180-летию фотографии.

- Мы сохраняем уютный формат фестиваля, в котором комфортно себя чувствуют как новички, так и опытные фотографы. Образовательные и развлекательные программы фестиваля составлены так, чтобы в них могли принять участие все желающие, - отметили организаторы фотофестиваля.

Для участников была подготовлена насыщенная программа, в рамках которой состоялись тематические мастер-классы, лекции, тренинги, фотопрогулка и множество выставок. Традиционной «фишкой» фестиваля стала акция «Фотосушка». Это популярный проект по обмену фотографиями. Суть в том, что любой участник может разместить свои фотоработы с помощью бельевых прищепок на специальных веревках. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте свои координаты или необычное послание ее будущему обладателю.

Организатором фестиваля «Глубина резкости» выступил Приморский краевой центр народной культуры (ПКЦНК) при поддержке департамента культуры края.

- Именно фотоискусство позволяет показать наших людей и наш край во всей красе,- считают специалисты департамента.- Мы поддерживаем подобные мероприятия и рады, что с каждым годом их становится все больше.

Жители Владивостока и гости города до 5 сентября имеют возможность увидеть лучшие работы краевого фотоконкурса в ПКЦНК по адресу: ул. Пушкинская, 25. Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения
Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» помог многодетным семьям Врангеля со сборами детей в школу
Уже 6 дней в глухой приморской тайге не могут найти подростка
Погода во Владивостоке на 29 августа 2019 года: днем +20, вечером дождь
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города
Срок 4,5 года в колонии-поселении за смерть ребенка и женщины во Владивостоке
В Дальнереченске обещают заплатить каждому пришедшему на выборы
В Приморье пенсионерка, считавшая себя обузой для семьи, покончила с собой
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке