Жители края посмотрели на Дальний Восток через объектив

Минувшие выходные в столице Дальнего Востока собрали множество фотографов-профессионалов, любителей и ценителей фотоискусства на фестивале «Глубина резкости». Мероприятие прошло в Приморье в третий раз, и оно было посвящено 180-летию фотографии.

- Мы сохраняем уютный формат фестиваля, в котором комфортно себя чувствуют как новички, так и опытные фотографы. Образовательные и развлекательные программы фестиваля составлены так, чтобы в них могли принять участие все желающие, - отметили организаторы фотофестиваля.

Для участников была подготовлена насыщенная программа, в рамках которой состоялись тематические мастер-классы, лекции, тренинги, фотопрогулка и множество выставок. Традиционной «фишкой» фестиваля стала акция «Фотосушка». Это популярный проект по обмену фотографиями. Суть в том, что любой участник может разместить свои фотоработы с помощью бельевых прищепок на специальных веревках. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте свои координаты или необычное послание ее будущему обладателю.

Организатором фестиваля «Глубина резкости» выступил Приморский краевой центр народной культуры (ПКЦНК) при поддержке департамента культуры края.

- Именно фотоискусство позволяет показать наших людей и наш край во всей красе,- считают специалисты департамента.- Мы поддерживаем подобные мероприятия и рады, что с каждым годом их становится все больше.

Жители Владивостока и гости города до 5 сентября имеют возможность увидеть лучшие работы краевого фотоконкурса в ПКЦНК по адресу: ул. Пушкинская, 25. Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 18.00.