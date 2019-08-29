Любимую картину всех школьников «Опять двойка» впервые привезли во Владивосток

Картину «Опять двойка» Федора Решетникова привезли в Приморскую государственную картинную галерею. Выставка с участием знаменитого шедевра пройдет с 4 сентября по 10 ноября во Владивостоке. Приезд шедевра приурочили как раз и к ВЭФ, и к новому учебному году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Произведение Решетникова известно, наверное, каждому российскому школьнику. Во многих учебниках по русскому языку за класс 6-7 было задание: написать сочинение по картине «Опять двойка».

После проверки картину упаковали обратно в коробку для сохранностиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Если же кто-то все-таки не помнит как выглядит картина: на холсте изображен поникший мальчишка, он только-только вернулся со школы домой и стоит с портфелем в руках. Его мать и сестра осуждающе смотрят на школьника, а брат откровенно веселится. Вошедший стыдливо отвернул лицо от своих родных. И только домашнему питомцу, собаке, все равно, что за оценка стоит в дневнике у его друга. Пес, высунув язык, радостно встречает своего хозяина.

Картина «Опять двойка» находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ее привезла одна из работниц московского художественного музея – Валерия Бесфамильная. Девушка рассказала, что произведение путешествует не часто.

Научный сотрудник Третьяковской галереи Анна БесфамильнаяФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Да, иногда картина ходит на выставки, но большую часть своей жизни она проводит в Третьяковской галерее, - поделилась Валерия Бесфамильная, научный сотрудник Третьяковской галереи.

Во Владивостоке картина будет показана впервые. Прибыла она к нам на самолете в климатическом ящике. На распаковку как раз картины из этого ящика представители Приморской картинной галереи и позвали журналистов. Процесс оказался интересным.

Новых повреждений при транспортировке художественного произведения не образовалосьФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Перед отправкой из Москвы сотрудники «Третьяковки» описали сохранность картины. То есть, задокументировали все сколы и различные другие ее повреждения. По приезде во Владивосток, первым делом сотрудники приморской галереи провели сверку сохранности. Вдруг появились какие-то «неожиданности». Даже полюбоваться, по их словам, не было времени.

Сотрудники Приморской картинной галереи провели проверку на сохранностьФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Видите, так как я реставратор, то у меня есть профессиональная деформация – я сперва не вижу картину. Сначала вижу все, что касается каких-то нюансов, а потом уже вижу живопись: мазки, стиль, - рассказала Анна Колмыкова, художник реставратор Приморской государственной картинной галереи.

Ящик в котором прибыла картина герметичен, ему не страшны - ни дождь, ни перепады температур. Внутри есть специальная теплоизоляционная прокладка. Так что, даже если бы футляр попал под дождь (картина прибыла в день объявления ЧС во Владивостоке, но момент осадков не застала), то ему это было бы не страшно. К слову, никаких новых повреждений после транспортировки замечено не было. Поэтому сотрудники обеих картинных галерей подписали двусторонние акты.

Произведение Федора Решетникова после проверки на сохранность упаковали обратно в коробку – еще не готов зал для показа.

После проверки картину упаковали обратно в коробку для сохранностиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Это не типичный момент, что мы картину сейчас упаковываем. Здесь (в зале – прим.ред.) еще будет монтаж оборудования. И для того чтобы произведение обезопасить, мы его обратно в ящик кладем. Обычно мы сразу же помещаем картину в экспозицию, - поделилась реставратор Анна Колмыкова.

Торжественная церемония открытия выставки «Сочинение по картине "Опять двойка"» состоится 3 сентября в 17:00 часов вечера. На вернисаж можно будет попасть только по пригласительным. Мероприятие станет частью культурной программы ВЭФ. В последующие дни, вплоть до ноября, двери картинной галереи всегда будут открыты для посетителей. Ее сотрудники признались, что очень ждут всех приморцев и туристов в гости.

Возрастных ограничений нет.

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