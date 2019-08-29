2019-08-29T15:39:20+03:00
Здоровье

Приморские врачи теперь могут выявлять заболевания глаз у детей на первом году жизни

В одной из владивостокских поликлиник появился офтальмологический кабинет с современными аппаратами
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Бесконтактная диагностика зрения стала доступна для 14 тысяч приморских детейБесконтактная диагностика зрения стала доступна для 14 тысяч приморских детейФото: primorsky.ru
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Кабинет с современным офтальмологическим оборудованием открыли в филиале детской поликлиники №6 Владивостока. Маленьким пациентам, закрепленным за медучреждением, теперь быстро и безболезненно проводят диагностику зрения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Новый офтальмологический кабинет располагается на улице Сахалинской, 58. Два аппарата - бинокулярный авторефрактометр и налобный бинокулярный офтальмоскоп помогают проводить сложные обследования у детей. С ними врачи гораздо быстрее могут ставить диагноз.

Из-за того, что офтальмоскоп закрепляется на лбу, во время обследования есть возможность проводить все необходимые манипуляции и при этом не нужно искусственно расширять зрачок. Авторефрактометр также, как и его сосед, позволяет бесконтактным методом дистанционно проводить обследование маленьким пациентам.

Главный врач медучреждения рассказывает, что до появления аппаратов, аномалии выявлялись только тогда, когда дети раз в три года приходили на плановый осмотр. Либо тогда, когда уже было какое-то серьезное заболевание.

- Появление этого аппарата у нас дало возможность обнаружить возможное заболевание у детей до года, когда еще серьезных нарушений зрения не произошло. Ранняя диагностика особенно важна, если у родителей есть аномалия рефракции: миопия, гиперметропия или астигматизм, – рассказала главврач медучреждения.

Основные факторы, вызывающие заболевания глаз, по мнению специалистов, являются: длительная и интенсивная работа на близком расстоянии, наследственность и компьютеризация общества. При длительном использовании гаджетов у детей возникает близорукость. Причем ранее это заболевание появлялось в основном у школьников, а теперь болезнь отмечается даже у детсадовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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