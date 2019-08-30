2019-08-29T15:39:20+03:00
Здоровье

Фармкомпании из Приморья приглашают на семинар по логистике препаратов и сохранению их качества

Мероприятие пройдет в Москве 10 сентября
Кристина ГРИН
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Семинар пройдет в Москве 10 сентября.Семинар пройдет в Москве 10 сентября.Фото: Тимур ХАНОВ
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Здоровье – самое важное, что есть у человека. Ему специалисты рекомендуют уделять особое внимание. Когда что-то не так, мы первым делом бежим в аптеку. Но мало, кто знает, что нелегальные препараты зачастую также попадают на прилавки. Притом контролировать качество лекарственной продукции на этапах логистики практически невозможно. Проблема, действительно, серьезная. С ней нужно бороться комплексно и повсеместно.

Так, Росздравнадзор по Приморскому краю приглашает фармкомпании на семинар как раз по данной тематике. На совещании обсудят систему мониторинга движения препаратов для медицинского применения. Цель мероприятия – обеспечить регион качественными лекарствами, сократить оборот нелегальной продукции и защититься от фальсифицированных и контрафактных препаратов.

Мероприятие будет разделено на две секции: первую посвятят оптовой и розничной торговле, вторую – производителям лекарственных препаратов.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Росздравнадзора в разделе «Система маркировки лекарственных препаратов». Само совещание пройдет в Москве 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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