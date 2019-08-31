2019-08-31T05:30:54+03:00
Общество

Служебная собака Дана помогла спасти семью

Несколько грибников, в том числе и дети, заблудились в лесу и не нашли путь домой даже с помощью GPS
Сергей БАЛАНОВ
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Служебная собака в кинологическом центреСлужебная собака в кинологическом центреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть отдела МВД «Спасский» поступил тревожный звонок. Женщина объяснила полицейским, что ее родственники пошли по грибы в лес и уже несколько часов не могут найти дорогу обратно. У них даже есть с собой мобильный телефон, но и он не может помочь, попытка выбраться из леса с помощью GPS не дала результата.

Услышав, что из пяти потерявшихся двое – несовершеннолетние, полицейские немедленно бросились на поиски. Понимая, что дорога каждая минута, поисковики позвали с собой кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Дана.

Две поисковые группы выдвинулись на место примерного местонахождения заблудившихся грибников, Дана взяла след. В считанные минуты она вывела полицейских людям, которым так нужна была помощь. Выбраться из леса им помогали уже сотрудники МЧС.

Все обошлось, и госпитализация никому не понадобилась. Вернувшись домой, грибники сердечно поблагодарили полицейских за участие в их судьбе, за сплоченную и слаженную работу и за быстрое спасение. Особую благодарность семья грибников выразила оперуполномоченному уголовного розыска Никите Резниченко, водителю дежурного автомобиля Евгению Бондаренко, полицейской ИВС Анастасии Туляшевой, полицейскому-кинологу Антону Лысак и, конечно, служебной собаке по кличке Дана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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