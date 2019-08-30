За полгода население Приморья сократилось более чем на четыре тысячи человек

Смерти и смена места жительства сокращают население Приморского края. С января по июнь регион оскудел на 4 тысячи 233 человека. На 1 июля численность населения Приморья составила 1898, 6 тысячи человек.

С января по июнь текущего года Приморье безвозвратно потеряло 13 тысяч 101 человека. Но не только смерти сокращают население региона – люди уезжают из края. По разным причинам за полгода из края в другие части России перебралось 9 тысяч 844 человека, а в другие страны переехало 5 тысяч 135 экс-жителей Приморья.

Количество тех, кто наоборот, переехал в Приморский край из других регионов России составляет 8 тысяч 245 человек. А из-за рубежа перебрались 6 тысяч 815 человек.

- За январь-июнь 2019 года сменили регистрацию на территории края – 21574, причем из них 9965 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства, - добавили в пресс-службе Приморскстата.

Добавим, что с 1 по 31 октября 2020 года пройдет очередная Всероссийская перепись населения.