"Копила с советских времен": серийные поджигатели сожгли пенсионерке дом в Приморье

В дачном товариществе «Берег Надежды» в районе Соловей-ключа в четверг, 29 августа, дотла сгорел двухэтажный дом. Хозяева приезжали на дачу только по выходным, поэтому в момент пожара на участке никого из них не было. Дознаватель предварительно назвал причину возгорания - «замыкание проводки». Однако, по словам жителей поселка, в пределах границ товарищества регулярно происходят поджоги. А сгоревший дом перед отъездом хозяева обесточивали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Возгорания начались еще в первый год»

Дом был возведен относительно недавно – всего 6 лет назад. В его постройку пожилая владелица (женщине около 70 лет), вложила практически все свои сбережения. Можно сказать, копила еще с советских времен. Дети ее также работали над домом. Вкладывали по мере возможности.

Тогда же, примерно в первый год после обоснования семьи в дачном товариществе, стали происходить поджоги.

- У кого-то крыша сгорела, у кого-то полностью дом. И это вот буквально в пределах одного товарищества. Все тогда начали страховать свое имущество. Естественно на фоне этих пожаров и у нас был такой страх – потерять все в одночасье, - рассказывает Дмитрий, сын владелицы сгоревшего дома.

Его семья, несмотря на высокую стоимость, все же тогда застраховала свой дом. Только сейчас получить сумму, близкую к вложенной, оказалось практически за гранью возможного. Но об этом позже.

Проводку сгоревшего дома недавно проверял электрик. Фото взято у группы dps.control

«В этот раз собака заболела, приехать не получилось»

Как правило, семья ездила на дачный участок каждые выходные. И только на прошлой неделе приехать не получилось. Хозяева предполагают, что может из-за этого кто-то и обратил внимание на их дом.

- Как ни парадоксально, обычно я каждую неделю матушку вожу. Она у меня маломобильная, поэтому плохо передвигается. На даче занимается огородом вместе с другом семьи, мальчиком-сиротой. Он ей помогает. Я их отвожу, и они там работают в течение пары дней. Как правило, это суббота и воскресенье, - делится Дмитрий. - В этот раз как-то так получилось, что собака заболела и я не смог их отвезти, поэтому полторы недели нас там не было. Может, кто и обратил на это внимание.

Недели три назад у них по соседству уже был пожар – загорелась бесхозная постройка.

- Уже давно там никто не живет. Мы просто увидели, что дым пошел, побежали тушить. Благо, что рядом находился колодец. Ведрами таскали воду. Справились своими силами. Потом на втором этаже обнаружили жидкость для розжига. Но вот из-за того, что надо было уже уезжать, не стали вызывать МЧС и полицию. А по-хорошему, надо было еще тогда сообщить в государственные службы, - сокрушается мужчина. - Понятно, что это всего лишь с моих слов как бы. Но, опять же, хочу пригласить дознавателя на соседний участок. Надеюсь, что это будет иметь к нашему делу отношение.

«Делали все специалисты»

Ввиду всех этих страшных событий хозяева на время отъезда каждый раз обесточивали свой дом. Да и, в общем, следили за порядком в системе электроснабжения. Полгода назад меняли счетчик, который 5 лет служил. Причем даже ставили они его не сами, как это делают многие владельцы, а вызывали профессионала.

- В проводку никто никогда из нас не лазил. Делали все специалисты. Отдельно были застройщики, отдельно вопросы курировал электрик от товарищества. Он еще и с периодичностью приходил, проверял состояние счетчиков, - поделился сын владелицы дома.

Из-за болезни домашнего питомца владельцы участка не поехали на дачу в выходные дни. Фото взято у группы dps.control

При этом дознаватель озвучивает только одну версию пожара: замыкание электропроводки.

Что со страховкой?

Дмитрий уже пообщался со страховым агентом. Тот предупредил, что есть три варианта развития событий.

Первый - в документе дознаватель указывает, что техника безопасности не была соблюдена. В этом случае выплаты пострадавшей будут нулевыми. Второй - если все же должностное лицо так и оставит «замыкание проводки», то компенсация будет усредненной. И третий - если в деле появится криминальный след и его передадут в МВД, то уже по результатам их проверки, возможно, и выйдет сумма, соизмеримая со стоимостью постройки.

Сын хозяйки сгоревшего участка рассказал, что вся их семья максимально поддерживает маму. Но руки у всех уже начинают опускаться.

Дмитрий просит всех очевидцев оказать содействие в деле. Поскольку, по неофициальным данным, на участке перед возгоранием видели двух человек. Но во всей суматошной и горестной обстановке хозяевам было не до этого. События того пожара только сейчас начинают собираться в единую картину.