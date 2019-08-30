2019-08-30T12:25:05+03:00
Общество

Благодаря модернизации Вольно-Надеждинская нефтебаза получила новые возможности

Результаты ее работы приморцы видят каждый день, заправляя автомобили
Кристина ГРИН
Поделиться:
На снимке резервуарный парк нефтебазы.На снимке резервуарный парк нефтебазы.

«РН-Востокнефтепродукт» первым на Дальнем Востоке реализовал целевую программу по автоматизации измерений и контролю качества товарной продукции. Результаты проведенных мероприятий журналисты смогли увидеть на Вольно-Надеждинской базе нефтепродуктов. На базе вместе с коллегами побывала корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток».

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Топливо на Вольно-Надеждинскую нефтебазу поступает по железной дороге с ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «Ангарская нефтехимическая компания». Нефтебаза оснащена современным оборудованием, позволяющим не только свести к нулю непроизводительные потери времени, но и обеспечить полную защиту окружающей среды. К 2021 году нефтебаза планирует увеличить объем хранения топлива на 45% , что составит 36 тысяч тонн в месяц.

Топливо на Вольно-Надеждинскую нефтебазу поступает по железной дороге.

Топливо на Вольно-Надеждинскую нефтебазу поступает по железной дороге.

- Для надежности у нас действует система резервирования насосов. Причем, под каждый вид нефтепродукта их предусмотрено по два вида, - объясняет Руслан Калбиев, директор Вольно-Надежденской нефтебазы. - Повышенную безопасность обеспечивают несколько систем. Одна из основных - противоаварийная защита. Даже малейшие нарушения в режиме работы насосов, скажем, неподходящий температурный режим, повышение давления или, например, повышение загазованности, тут же улавливают специальные датчики. Автоматически включается система противоаварийной защиты, перекрывается подача топлива в электронасосы.

РЕЗЕРВУАРЫ - НЕБОСКРЕБЫ

На территории нефтебазы нельзя не заметить металлические бочки гигантского размера - резервуары. Объем каждого составляет 4000 кубометров. Резервуар имеет специальное покрытие, которое не позволяет развиться коррозии, способной повлиять на качество нефтепродукта. И здесь работает умная автоматика, которая следит за уровнем топлива в резервуарах и своевременно прекращают его подачу, закрывая задвижку. Система контроля максимального наполнения резервуара не позволяет наполнить резервуар больше, чем это допустимо. При возникновении угрозы переполнения резервуара подается команда на автоматическое закрытие задвижек, и подача топлива прекращается.

На снимке резервуарный парк нефтебазы.

На снимке резервуарный парк нефтебазы.

- Для каждого вида топлива предназначен определенный резервуар, чтобы не допустить смешения. Один из них всегда в резерве. За безопасность здесь также отвечают датчики концентрации паров, - продолжает Руслан. - Роснефть уделяет большое внимание экологии, поэтому эти самые резервуары устроены так, что испарения в атмосферу были сведены практически до нуля. Благодаря плавающему понтону, нам удалось добиться уменьшения выбросов на 90%.

на снимке насосная станция нефтебазы.

на снимке насосная станция нефтебазы.

ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

«Роснефть» уделяет особое внимание экологической безопасности. Резервуарный парк оборудован непроницаемым железобетонным покрытием, системой ливневой канализации и сбора нефтепродуктов. В случае неисправности любого резервуара нефтепродукт не попадет на землю, а по системе промышленной канализации перетечет в специальный отстойник, откуда в дальнейшем будет утилизирован.

Внутри резервуарного парка, по периметру, установлены газоанализаторы. В случае малейшего превышения концентрации паров углеводородов, автоматически дают команду на закрытие задвижек и передают сигнал на рабочее место оператора.

Здесь же, на Вольно-Надеждинской нефтебазе, находится испытательная лаборатория нефтепродуктов. Пробы отбираются по прибытии горючего на базу, в процессе хранения и при отправки его на АЗС.

- Топливо тщательно исследуется в аккредитованной лаборатории и получает паспорт качества, в котором отражены все характеристики и параметры продукции, - отмечает Елена Процко, руководитель сектора контроля качества ООО «РН-Востокнефтепродукт». – Наша лаборатория обеспечивает высокий уровень контроля за качеством нефтепродуктов.

На нефтебазе работает автоматическая станция налива.

На нефтебазе работает автоматическая станция налива.

Модернизация Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов, внедрение современного оборудования позволили повысить эффективность работы, технологический уровень, а также надежность обеспечения моторным топливом жителей Приморского края, усилить контроль сохранности количества и качества нефтепродуктов. «Роснефть» продолжает инвестиции в развитие нефтебазового хозяйства и сети АЗС для наиболее полного удовлетворения потребностей дальневосточных регионов в качественных нефтепродуктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
"Все колом": у временного моста в Смоляниново водители сами себе организуют реверсивное движение
Хозяйке салона красоты во Владивостоке спалили дорогой внедорожник
Стихия в составе ОПГ: ливень помог жителям Владивостока избавиться от улик после кражи на сотни тысяч рублей
Августовский дневник владивостокца: плавающая подушка, сказки про солнце и легенды про сухую одежду
Для электроснабжения потребителей в Партизанском районе энергетики используют дизель-генераторные установки
Главный синоптик Приморья: солнечных летних дней во Владивостоке было всего семь
Женщина сгребает лопатой воду в здании: в центре Владивостока потоп
Десятки жителей Приморья уже двое суток сидят без света
«Мясокомбинат Находкинский» подмешивал в состав говяжего фарша курицу и свинину
Движение автобусов нарушено во Владивостоке
На улице Монтажной во Владивостоке порезали шины 16 автомобилям
Во Владивостоке из-за сильных ливней сошли оползни
«Водопад даже сквозь стену протекает» - приморец заснял на видео ливневые стоки
Синоптики: во Владивостоке выпало 50 мм осадков, но еще не вечер
Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован
МЧС Приморья уточнили прогноз по ливням
Рассказываем, какие дороги ушли под воду первыми во Владивостоке
Основная трасса на выезд из Владивостока, где объявлен режим ЧС, перекрыта
Приморские энергетики контролируют паводковую обстановку
Мэр Владивостока оценил ущерб городу от сильных осадков на 100 миллионов рублей
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения
Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке