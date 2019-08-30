Благодаря модернизации Вольно-Надеждинская нефтебаза получила новые возможности

«РН-Востокнефтепродукт» первым на Дальнем Востоке реализовал целевую программу по автоматизации измерений и контролю качества товарной продукции. Результаты проведенных мероприятий журналисты смогли увидеть на Вольно-Надеждинской базе нефтепродуктов. На базе вместе с коллегами побывала корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток».

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Топливо на Вольно-Надеждинскую нефтебазу поступает по железной дороге с ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «Ангарская нефтехимическая компания». Нефтебаза оснащена современным оборудованием, позволяющим не только свести к нулю непроизводительные потери времени, но и обеспечить полную защиту окружающей среды. К 2021 году нефтебаза планирует увеличить объем хранения топлива на 45% , что составит 36 тысяч тонн в месяц.

Топливо на Вольно-Надеждинскую нефтебазу поступает по железной дороге.

- Для надежности у нас действует система резервирования насосов. Причем, под каждый вид нефтепродукта их предусмотрено по два вида, - объясняет Руслан Калбиев, директор Вольно-Надежденской нефтебазы. - Повышенную безопасность обеспечивают несколько систем. Одна из основных - противоаварийная защита. Даже малейшие нарушения в режиме работы насосов, скажем, неподходящий температурный режим, повышение давления или, например, повышение загазованности, тут же улавливают специальные датчики. Автоматически включается система противоаварийной защиты, перекрывается подача топлива в электронасосы.

РЕЗЕРВУАРЫ - НЕБОСКРЕБЫ

На территории нефтебазы нельзя не заметить металлические бочки гигантского размера - резервуары. Объем каждого составляет 4000 кубометров. Резервуар имеет специальное покрытие, которое не позволяет развиться коррозии, способной повлиять на качество нефтепродукта. И здесь работает умная автоматика, которая следит за уровнем топлива в резервуарах и своевременно прекращают его подачу, закрывая задвижку. Система контроля максимального наполнения резервуара не позволяет наполнить резервуар больше, чем это допустимо. При возникновении угрозы переполнения резервуара подается команда на автоматическое закрытие задвижек, и подача топлива прекращается.

На снимке резервуарный парк нефтебазы.

- Для каждого вида топлива предназначен определенный резервуар, чтобы не допустить смешения. Один из них всегда в резерве. За безопасность здесь также отвечают датчики концентрации паров, - продолжает Руслан. - Роснефть уделяет большое внимание экологии, поэтому эти самые резервуары устроены так, что испарения в атмосферу были сведены практически до нуля. Благодаря плавающему понтону, нам удалось добиться уменьшения выбросов на 90%.

на снимке насосная станция нефтебазы.

ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

«Роснефть» уделяет особое внимание экологической безопасности. Резервуарный парк оборудован непроницаемым железобетонным покрытием, системой ливневой канализации и сбора нефтепродуктов. В случае неисправности любого резервуара нефтепродукт не попадет на землю, а по системе промышленной канализации перетечет в специальный отстойник, откуда в дальнейшем будет утилизирован.

Внутри резервуарного парка, по периметру, установлены газоанализаторы. В случае малейшего превышения концентрации паров углеводородов, автоматически дают команду на закрытие задвижек и передают сигнал на рабочее место оператора.

Здесь же, на Вольно-Надеждинской нефтебазе, находится испытательная лаборатория нефтепродуктов. Пробы отбираются по прибытии горючего на базу, в процессе хранения и при отправки его на АЗС.

- Топливо тщательно исследуется в аккредитованной лаборатории и получает паспорт качества, в котором отражены все характеристики и параметры продукции, - отмечает Елена Процко, руководитель сектора контроля качества ООО «РН-Востокнефтепродукт». – Наша лаборатория обеспечивает высокий уровень контроля за качеством нефтепродуктов.

На нефтебазе работает автоматическая станция налива.

Модернизация Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов, внедрение современного оборудования позволили повысить эффективность работы, технологический уровень, а также надежность обеспечения моторным топливом жителей Приморского края, усилить контроль сохранности количества и качества нефтепродуктов. «Роснефть» продолжает инвестиции в развитие нефтебазового хозяйства и сети АЗС для наиболее полного удовлетворения потребностей дальневосточных регионов в качественных нефтепродуктах.