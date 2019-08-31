Успей принять участие в фотоконкурсе «Наши на пляже» и выиграть ценный приз от «Комсомолки»

Внимание, остался последний день приема фотографий для участия в конкурсе «Наши на пляже». Поучаствовать в конкурсе могут все желающие, достигшие 18 лет.

Все, что вам нужно, это разместить фотографию под этой статьей. В подписи к снимку напишите, когда и где было сделано фото (принимаются только фото летнего сезона 2019 года). Также необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и e-mail. Если условия не выполнены, редакция имеет право не допустить вас к участию в конкурсе.

По итогам конкурса победителей ждут призы от «Комсомольской правды» - Владивосток» и партнеров конкурса. Автор, чья фотография наберет большее количество голосов, получит главный приз. Участники конкурса, занявшие 2 и 3 место, получат наборы для пикника.

Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования.

Положение о конкурсе «Наши на пляже - 2019»