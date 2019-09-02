2019-09-02T07:26:31+03:00
Происшествия

ЧП в Уссурийске: водитель "Крауна" разбил несколько припаркованных машин

По словам очевидцев, виновник происшествия пустился в бега [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Виновник происшествия пустился в бега.Виновник происшествия пустился в бега.Фото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Инцидент случился в ночь на второе сентября. Утро понедельника стало недобрым, как минимум, для семи жителей Уссурийска. Проснувшись, они поняли, что начало недели сулит им неприятности, потому что их иномарки были «покалечены», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Водитель не справился с управлением и снес ряд припаркованных машин.Милана СОКОЛ

Произошло все в микрорайоне по адресу Чичерина, 153. Водитель Toyota Crown, выезжая с дороги, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Притом, из-за высокой скорости остановить иномарку после первой аварии не получилось, и машина, как шар в боулинге, «покатилась» дальше. В итоге, оставленные у обочины дороги транспортные средства были снесены как кегли в игре. По предварительным данным, пострадало как минимум семь иномарок.

Снимали последствия ДТП владельцы тех машин, которые не пострадали, потому что их иномарки были припаркованы чуть дальше от места происшествия.

Водитель Toyota Crown повредил семь припаркованных машин.

По словам очевидцев, в результате аварии, запчасти от машины-виновника отлетели на другую сторону дороги. Сам же водитель Toyota Crown пустился в бега.

Инцидент с массовым ДТП в Уссурийске попал в объектив камеры наружного наблюдения.Милана СОКОЛ

Как сообщают жители микрорайона, такие ситуации уже случались, потому что машины паркуют у этой дороги постоянно, а там довольно тесно. Чтобы выехать без происшествий, нужно очень постараться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России стартовала подписная кампания на 1 полугодие 2020 года
Luxury-туры в Приморье за полмиллиона рублей предлагают купить туристам
Аномально дождливое лето – расплата за бесснежную зиму: Кубай выдвигает версии непостоянства погоды в Приморье
Синоптики предупреждают о тайфуне «Линглинг», который может обрушиться на Приморье
Энергетики ДРСК проводят модернизацию линии 110 кВ в Артёме
Электроснабжение потребителей приморского филиала ДРСК восстановлено
Пока все спят: во Владивостоке бригады латают дороги, пострадавшие от череды тайфунов
Погода во Владивостоке на 2 сентября 2019 года: днем до +25 градусов, без осадков
Небо над Владивостоком закроют на время ВЭФ
Первая остановка - Владивосток: шедевр Боттичелли впервые прибыл в Россию
На время ВЭФ во Владивостоке закроют море
Студентам ДВФУ продлили каникулы
Лодку и палатки украли у жителя Владивостока во время наводнения
Матч «СКА-Хабаровск» - «Луч» 31 августа 2019 года: дерби осталось за гостями из соседнего региона
Погода во Владивостоке на 1 сентября 2019 года: днем до +26, без осадков