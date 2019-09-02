ЧП в Уссурийске: водитель "Крауна" разбил несколько припаркованных машин

Инцидент случился в ночь на второе сентября. Утро понедельника стало недобрым, как минимум, для семи жителей Уссурийска. Проснувшись, они поняли, что начало недели сулит им неприятности, потому что их иномарки были «покалечены», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729432" frameborder="0"></iframe> Водитель не справился с управлением и снес ряд припаркованных машин.Милана СОКОЛ

Произошло все в микрорайоне по адресу Чичерина, 153. Водитель Toyota Crown, выезжая с дороги, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Притом, из-за высокой скорости остановить иномарку после первой аварии не получилось, и машина, как шар в боулинге, «покатилась» дальше. В итоге, оставленные у обочины дороги транспортные средства были снесены как кегли в игре. По предварительным данным, пострадало как минимум семь иномарок.

Снимали последствия ДТП владельцы тех машин, которые не пострадали, потому что их иномарки были припаркованы чуть дальше от места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729431" frameborder="0"></iframe> Водитель Toyota Crown повредил семь припаркованных машин.

По словам очевидцев, в результате аварии, запчасти от машины-виновника отлетели на другую сторону дороги. Сам же водитель Toyota Crown пустился в бега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729434" frameborder="0"></iframe> Инцидент с массовым ДТП в Уссурийске попал в объектив камеры наружного наблюдения.Милана СОКОЛ

Как сообщают жители микрорайона, такие ситуации уже случались, потому что машины паркуют у этой дороги постоянно, а там довольно тесно. Чтобы выехать без происшествий, нужно очень постараться.