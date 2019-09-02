Выставка «Улица Дальнего Востока»: для жителей Приморья вход только по билетам, посещение не более 2 часов

Жителей Приморского края приглашают посетить выставку «Улицы Дальнего Востока», которая будет расположена на набережной бухты Аякс. 11 субъектов представят свой экономический, туристический и культурный потенциалы. Среди них Республика Бурятия и Забайкальский край.

Для участников и гостей Восточного экономического форума выставка откроется 3 сентября и будет доступна вплоть до 6 сентября. Остальным придется подождать. Посетить павильоны жителям Приморья можно будет лишь после окончания деловой программы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службы администрации Приморского края.

Мероприятие уже стало традиционным и ежегодно собирает тысячи гостей. Для тех, кто не является участником и гостем ВЭФ-2019, выделили два дня. Так 7 сентября объявлен социальным днем. Павильоны будут доступны для организованных групп, среди которых: многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций. Для них выставка проработает до 14:00.

Жители Приморья, не относящиеся к социальным группам, смогут посетить выставку с 14:00 до 20:00 7 сентября и с 10:00 до 20:00 8 сентября.

Чтобы увидеть павильоны с потенциалами представителей всего ДВ, нужно пройти предварительную регистрацию на официальном сайте выставки. Там нужно указать свои контактные данные. Важно - на просмотр экспозиций выделено не более двух часов, поэтому в слоте стоит указать удобное для вас время. Дальше на вашу электронную почту придет бесплатный билет.

Ради чего все манипуляции. Расскажем, что ждет посетителей выставки. Во-первых, на ней в павильоне Приморского края впервые представят концепцию развития Русского острова. В частности речь пойдет о связи материка с островом Елена.

Бурятия покажет жителям и гостям Приморья изделия из нефрита, презентует уникальную тибетскую медицину и практики врачевания. На демонстрационной площадке будут представлены вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода. Не обойдется и без народных песен и танцев.

Сюрприз приготовила для приморцев Республика Саха (Якутия). В их павильоне можно будет выиграть настоящий якутский бриллиант. Угощать гостей будут блюдами традиционной кухни.

С культурой и историей региона можно будет познакомиться в павильоне Забайкальского края. Путешествие будет протекать интерактивно. Есть место, где можно будет просто посидеть с чаем и заняться настольными играми.

Павильон Камчатского края будет представлять собой краб. Он, к слову, является брендом региона и одним из редчайших представителей морских глубин.

Хабаровский край свой потенциал продемонстрирует при помощи монументального памятника природы Амурские столбы. Кстати, одна из зон оформлена как точная копия высокогорного озера Медвежье. Оно является одной из одной из достопримечательностей региона. Кроме того, на выставке можно будет увидеть миниатюрные модели судостроительного завода.

Результаты работы за последние пять лет покажет Амурская область. Их основная задача – показать регион по версии 2035 года.

Что покажут остальные регионы можно будет посмотреть 8 сентября с 10:00 до 20:00.