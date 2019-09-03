Билеты на «Улицу Дальнего Востока»: как получить и куда обращаться?

Традиционная выставка «Улица Дальнего Востока» открывает свои двери для гостей Восточного экономического форума. В этом году организаторы пошли на смелый шаг и для жителей и гостей Приморья, не имеющих аккредитации на сам форум, ввели билеты на посещение уникальной выставки. Рассказываем, где и как можно получить заветный билет.

Во-первых, посетить павильоны жителям Приморья можно будет лишь после окончания деловой программы. Во-вторых, для тех, кто не является участником и гостем ВЭФ-2019, в этом году выделили два дня, при этом 7 сентября объявлен социальным днем. Павильоны будут доступны для организованных групп, среди которых: многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций. Для них выставка проработает до 14:00.

Стать участником одной из этих групп не так-то просто. Само собой, необходимо иметь документы, подтверждающие ваш социальный статус, но куда как более важным является инициатива той или иной организации. Если ваша организация не обратилась к организатору выставки, то получить билет становится сложнее. Впрочем, вы всегда можете обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства, описать сложившуюся ситуацию и ждать официального решения.

Жители Приморья, не относящиеся к социальным группам, смогут посетить выставку с 14:00 до 20:00 7 сентября и с 10:00 до 20:00 8 сентября, но для этого придется пройти предварительную регистрацию на официальном сайте выставки. Там нужно указать свои контактные данные. Важно - на просмотр экспозиций выделено не более двух часов, поэтому в слоте стоит указать удобное для вас время. Дальше на вашу электронную почту придет бесплатный билет.