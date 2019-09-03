2019-09-04T11:02:00+03:00
Общество

Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia

Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
С палубы лайнера открываются волшебные виды на ВладивостокС палубы лайнера открываются волшебные виды на ВладивостокФото: Алексей САМУСЬКОВ

Во Владивостоке начался пятый Восточный экономический форум. Специально для его участников в порт прибыл круизный лайнер Costa Venezia. На его борту пройдет торжественный прием по случаю церемонии открытия форума, а в каютах на время ВЭФ будут проживать более двух тысяч участников. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости форума.

На борту лайнера Costa Venezia разместятся гости Восточного экономического форума Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На борту лайнера Costa Venezia разместятся гости Восточного экономического форумаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер покинет Владивосток только 7 сентября Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер покинет Владивосток только 7 сентябряФото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждой палубе есть лифты Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждой палубе есть лифтыФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер Costa Venezia был спущен на воду не так давно - в марте 2019 года. Фактически новому круизному гиганту есть чем похвастаться. На его 14 палубах размещены казино, кафе, рестораны, магазины различных брендов.

Один из ресторанов лайнера - здесь играет живая музыка Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Один из ресторанов лайнера - здесь играет живая музыкаФото: Алексей САМУСЬКОВ

На борту лайнера можно прикупить модные аксессуары и предметы одежды известных брендов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На борту лайнера можно прикупить модные аксессуары и предметы одежды известных брендовФото: Алексей САМУСЬКОВ

Есть своя собственная небольшая картинная галерея, веревочный парк, поле для мини-футбола, аквапарк с водяными горками, детские площадки, тренажерный зал и пара-тройка бассейнов, с которых открываются шикарные виды на Владивосток.

У лайнера Costa Venezia есть собственная картинная галерея, пусть и небольшая Фото: Алексей САМУСЬКОВ

У лайнера Costa Venezia есть собственная картинная галерея, пусть и небольшаяФото: Алексей САМУСЬКОВ

Поле для мини футбола Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Поле для мини футболаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер, бассейн и золотой мост Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер, бассейн и золотой мостФото: Алексей САМУСЬКОВ

Каюты совсем небольшие - около шести квадратных метров. Есть как апартаменты с видом на море, так и подешевле без такового. Впрочем, на борту лайнера предостаточно мест, где можно насладиться видами, расположившись на уютном лежаке на верхних палубах, или же просто прогуливаясь вдоль смотровой площадки.

Лежаки на верхней палубе лайнера - можно и позагорать и насладиться видами Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Лежаки на верхней палубе лайнера - можно и позагорать и насладиться видамиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa Venezia Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa Venezia Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

В том числе отличнейшие виды можно найти и в ресторанах лайнера. Для азартных посетителей здесь предусмотрено небольшое казино.

Для азартных игроков предусмотрено казино и VIP комната с отдельными игровыми столами Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Для азартных игроков предусмотрено казино и VIP комната с отдельными игровыми столамиФото: Алексей САМУСЬКОВ

В качестве украшения в этом ресторане установлена венецианская гондола Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В качестве украшения в этом ресторане установлена венецианская гондолаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Меню итальянского ресторана на борту лайнера Costa Venezia Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Меню итальянского ресторана на борту лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

Один из бассейнов с раздвижной крышей. Можно плавать в любую погоду Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Один из бассейнов с раздвижной крышей. Можно плавать в любую погодуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Комфорт и уют на борту лайнера обеспечивает многонациональная команда лайнера. Здесь работают граждане Индии, Филиппин, Индонезии, Италии, Китая. Есть среди персонала также граждане Румынии, Украины и России.

На каждой палубе предусмотрено несколько туалетных комнат Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждой палубе предусмотрено несколько туалетных комнатФото: Алексей САМУСЬКОВ

Зал восковых фигур - Дуэйн "Скала" Джонсон и легендарная Мэрилин Монро Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Зал восковых фигур - Дуэйн "Скала" Джонсон и легендарная Мэрилин МонроФото: Алексей САМУСЬКОВ

В том же зале восковых фигур есть свой капитан Джек Воробей и Гарри Поттер Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В том же зале восковых фигур есть свой капитан Джек Воробей и Гарри ПоттерФото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, всеми услугами на борту лайнера Costa Venezia на время ВЭФ могут воспользоваться не только постояльцы, но и участники форума. 4 сентября в одном из залов лайнера состоится торжественный прием по случаю открытия Восточного экономического форума, на котором выступят Григорий Лепс и группа «Фабрика». Кроме того лайнер станет площадкой для многих неформальных встреч и мероприятий форума.

В этом зале пройдет торжественный прием в честь открытия Восточного экономического форума Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В этом зале пройдет торжественный прием в честь открытия Восточного экономического форумаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Три небольших открытых бассейна на верхней палубе лайнера Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Три небольших открытых бассейна на верхней палубе лайнераФото: Алексей САМУСЬКОВ

С палубы лайнера открываются волшебные виды на Владивосток Фото: Алексей САМУСЬКОВ

С палубы лайнера открываются волшебные виды на ВладивостокФото: Алексей САМУСЬКОВ

Туристический гигант Costa Venezia пробудет во Владивостоке до 7 сентября.

С палубы лайнера открываются волшебные виды на Владивосток Фото: Алексей САМУСЬКОВ

С палубы лайнера открываются волшебные виды на ВладивостокФото: Алексей САМУСЬКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
Самый лучший ВЭФ: на закрытой вечеринке для VIP-гостей форума в Приморье выступил Григорий Лепс
«Дай Бог всем здоровья!»: папа мальчика, пропавшего в тайге две недели назад, поблагодарил поисковиков Приморья
«Досадное недоразумение»: Минпромторг России признал свою ошибку с мостом на ВЭФ-2019
Здание в центре Владивостока рискует превратиться в руины
Погода во Владивостоке на 5 сентября 2019 года: днем до +21 градуса, кратковременный дождь
Асфальт с дырой в человеческий рост может стать новой фотозоной во Владивостоке
Кортежи важных гостей ВЭФ парализовали движение во Владивостоке
Синоптики назвали день «Х»: мощный тайфун «Линлин» точно обрушится на Приморье
Мальчик, пропавший в Приморье две недели назад, рассказал следователям, как выжил в тайге
Погрелись, и хватит: в Приморье возвращаются дожди и грозы
Матч «Адмирал» - «Барыс»: противостояние хоккеистов завершилось со счетом 3:1 в пользу приморского клуба
«Восточный порт» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»
Рассказываем, как добраться до выставки «Улицы Дальнего Востока»
«Машина - это мое личное дело»: Land Cruiser чиновника провалился в яму в Приморье
Специалисты не исключают версию поджога: два дорогих авто сгорели на парковке в Уссурийске
Генпрокуратура впервые открыла свой интерактивный стенд на ВЭФ-2019
Съемочный процесс группы блогеров стал причиной разбирательств ФСБ в аэропорту Владивостока
Погода во Владивостоке на 4 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, без осадков
Спортсмены из Приморья завоевали золотые медали на первенстве Европы по кикбоксингу
Просто он еще молодой: 18-летний парень разбился на мопеде
Лучших водителей выбрали в приморском филиале ДРСК
Синоптики Приморья рассказали о траектории филиппинского тайфуна «Линлин»
SUP и тигры среди сопок: виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС
Во Владивостоке ищут двух детей, сбежавших из «Паруса надежды»