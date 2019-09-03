Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia

Во Владивостоке начался пятый Восточный экономический форум. Специально для его участников в порт прибыл круизный лайнер Costa Venezia. На его борту пройдет торжественный прием по случаю церемонии открытия форума, а в каютах на время ВЭФ будут проживать более двух тысяч участников. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости форума.

На борту лайнера Costa Venezia разместятся гости Восточного экономического форумаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер покинет Владивосток только 7 сентябряФото: Алексей САМУСЬКОВ

На каждой палубе есть лифтыФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер Costa Venezia был спущен на воду не так давно - в марте 2019 года. Фактически новому круизному гиганту есть чем похвастаться. На его 14 палубах размещены казино, кафе, рестораны, магазины различных брендов.

Один из ресторанов лайнера - здесь играет живая музыкаФото: Алексей САМУСЬКОВ

На борту лайнера можно прикупить модные аксессуары и предметы одежды известных брендовФото: Алексей САМУСЬКОВ

Есть своя собственная небольшая картинная галерея, веревочный парк, поле для мини-футбола, аквапарк с водяными горками, детские площадки, тренажерный зал и пара-тройка бассейнов, с которых открываются шикарные виды на Владивосток.

У лайнера Costa Venezia есть собственная картинная галерея, пусть и небольшаяФото: Алексей САМУСЬКОВ

Поле для мини футболаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Лайнер, бассейн и золотой мостФото: Алексей САМУСЬКОВ

Каюты совсем небольшие - около шести квадратных метров. Есть как апартаменты с видом на море, так и подешевле без такового. Впрочем, на борту лайнера предостаточно мест, где можно насладиться видами, расположившись на уютном лежаке на верхних палубах, или же просто прогуливаясь вдоль смотровой площадки.

Лежаки на верхней палубе лайнера - можно и позагорать и насладиться видамиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

Вид на Владивосток с верхней палубы лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

В том числе отличнейшие виды можно найти и в ресторанах лайнера. Для азартных посетителей здесь предусмотрено небольшое казино.

Для азартных игроков предусмотрено казино и VIP комната с отдельными игровыми столамиФото: Алексей САМУСЬКОВ

В качестве украшения в этом ресторане установлена венецианская гондолаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Меню итальянского ресторана на борту лайнера Costa VeneziaФото: Алексей САМУСЬКОВ

Один из бассейнов с раздвижной крышей. Можно плавать в любую погодуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Комфорт и уют на борту лайнера обеспечивает многонациональная команда лайнера. Здесь работают граждане Индии, Филиппин, Индонезии, Италии, Китая. Есть среди персонала также граждане Румынии, Украины и России.

На каждой палубе предусмотрено несколько туалетных комнатФото: Алексей САМУСЬКОВ

Зал восковых фигур - Дуэйн "Скала" Джонсон и легендарная Мэрилин МонроФото: Алексей САМУСЬКОВ

В том же зале восковых фигур есть свой капитан Джек Воробей и Гарри ПоттерФото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, всеми услугами на борту лайнера Costa Venezia на время ВЭФ могут воспользоваться не только постояльцы, но и участники форума. 4 сентября в одном из залов лайнера состоится торжественный прием по случаю открытия Восточного экономического форума, на котором выступят Григорий Лепс и группа «Фабрика». Кроме того лайнер станет площадкой для многих неформальных встреч и мероприятий форума.

В этом зале пройдет торжественный прием в честь открытия Восточного экономического форумаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Три небольших открытых бассейна на верхней палубе лайнераФото: Алексей САМУСЬКОВ

С палубы лайнера открываются волшебные виды на ВладивостокФото: Алексей САМУСЬКОВ

Туристический гигант Costa Venezia пробудет во Владивостоке до 7 сентября.