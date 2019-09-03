Первые две недели можно пользоваться бесплатно: «РусГидро» открыли 10 зарядных станций для электромобилей в Приморье

Компания «РусГидро» открыла 10 зарядных станций для электромобилей в Приморье. Расположены они в трех городах: Уссурийске, Артеме и Владивостоке. В честь 15-летия руководство «РусГидро» в течение первых двух недель объявили зарядку электромобилей бесплатной. Начало развитию новой инфраструктуры на Дальнем Востоке заложили сегодня, 3 сентября, во время торжественной церемонии открытия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Именно в Приморье стояла острая необходимость в электрозаправках - по местным дорогам ездит почти каждый третий электромобиль в России. При этом до сегодняшнего дня на весь край насчитывалось всего три зарядочные станции. В большинстве случаев единственным способом зарядки было подключение к внутридомовой сети на ночное время суток. Иногда даже нарушая правила безопасности.

Проект по открытию сети электрозарядных заправок пилотный. По его результатам руководство «РусГидро» будет принимать решение о развитии подобной инфраструктуры и в других городах.

- Я считаю, что развитие инфраструктуры будет способствовать развитию электротранспорта на Дальнем Востоке. Кроме того, конечно, адекватная тарифная политика, программа лояльности – мы над этим работаем. Должен сказать, что мы приняли решение, что первые 2 недели заправки будут бесплатными, - произнес Председатель правления- Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Председатель правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов рассказал о новом проекте компанииФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Часть зарядных станций установили вблизи торговых центров, кинотеатров и супермаркетов, так что даже медленная зарядка, около 3,5-4,5 часов, не должна вызвать затруднений. Об очередях на заправочных местах беспокоиться не следует, Николай Шульгинов подчеркнул, что компания готова реагировать при их возникновении.

- Мы выбрали эти места для 10 заправок, исходя из нашего понимания востребованности - где нужно автомобилистам иметь такие зарядные устройства. Но в дальнейшем мы готовы принимать пожелания водителей. Они лучше знают - где и как нужно строить такие заправки. В случае появления очередей мы готовы быстро отреагировать.

Часть станций расположена у офисов Единых расчетных центров ДЭК«РусГидро» и на традиционных автозаправках. Водитель будет платить за киловатт/час потребленной энергии.

Стоимость 100 километров пути при использовании бензина в среднем 435 рублей. То же расстояние на электромобиле можно проехать за 160 рублей, если воспользоваться медленной зарядкой на новых станциях. И за 220 рублей, если заряжать электромобиль в быстром режиме.

Сеть электростанций поддерживает разные порты электромобилей. Фото предоставлено «РусГидро»

Новая сеть электростанций поддерживает разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт. При этом зарядка может быть двух видов: медленная и быстрая. Последняя занимает буквально 20-25 минут.

Зарядные станции для электромобилей расположены во Владивостоке по следующим адресам: улица Набережная, 3 (КЦ Океан), улица Крыгина, 23 (ТЦ Самбери), улица Октябрьская, 8 (ЕРиЦДЭК), Партизанский проспект, 50 (АЗС ННК-Альянс), АЗС о. Русский (АЗС ПАО «Роснефть»). Сразу две электростанции находятся неподалеку от ТЦ «КалинаМолл».

В Уссурийске зарядная станция находится на улице Суханова, 55А (ЕРиЦДЭК). А в Артеме по улице Интернациональной, 84 (ЕРиЦДЭК) и 1-ой Западной улице, 28 – это в районе Аэропорта Кневичи.

Но не только зарядки для электромобилей появились 3 сентября стараниями компании«РусГидро». Сегодня также открылся расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в Уссурийске. Он уже третий в Приморье и шестой на Дальнем Востоке. Центр будет обслуживать более 70 тысяч жителей Уссурийского городского округа.

Часть станций установили у офисов Единых расчетных центров ДЭК«РусГидро». Фото предоставлено «РусГидро»

Елена Пархоменко, вице-губернатор Приморья рассказала, что оба энергетических проекта будут способствовать улучшению качества жизни в крае.

- Основной задачей нашей страны сейчас является повышение качества жизни. Так вот оба проекта это как раз новый виток развития для всех приморцев, - рассказала Елена Пархоменко.– Такой вот высокий уровень, который задается энергетиками, должен подхватиться другими предприятиями не только в крае, а вообще в Дальневосточном регионе.