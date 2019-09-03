«Всех не переучишь!»: в гимназии Владивостока в один класс попали сразу восемь первоклашек-левшей

Левша - не приговор. Об этом знают все психологи.

Левша - не диагноз. Многие годы специалисты пытаются добиться, чтобы родители и учителя прекратили переучивать детей писать правой рукой.

Левша - это повод присмотреться к малышу, ведь леворукие люди чаще всех становятся теми, кто вершит историю. Среди них: Леонардо да Винчи и Пабло Пикассо, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Альберт Эйнштейн, Александр Македонский и Юлий Цезарь.

В этом году в гимназии №2 во Владивостоке произошло поистине уникальное событие. Первый раз в первый класс пошли аж 8 левшей. «Комсомольская правда - Владивосток» побеседовала с родителями, чьи дети образовали уникальный 1 «г», и выяснила, кого выпустит школа через 10 лет. Присмотритесь, возможно, среди них будущие гении и творцы искусства.

Таня Блинова, 7 лет

«Как не пытались переделать, не получилось, - смеется Екатерина, мама девочки. – Мы даже занимались с логопедом и пытались переучить писать правой, но все тщетно. Целый год писала и держала все в правой руке, а сейчас села за парту и снова все левой рукой делает. Бороться бесполезно. Махнула рукой, левша - так левша».

На снимке первоклассница Таня Блинова . Фото: предоставлено героями публикации.

В семье Блиновых четыре человека: мама - домохозяйка, папа - моряк, старшая дочь Полина и младшая – семилетняя Таня. Она оказалась одной из восьми левшей, которые в этом году пошли в первый класс во вторую гимназию Владивостока. Давайте познакомимся с ней поближе.

–У нашей Тани просто какая-то страсть собирать конструктор. Кроме этого, она очень любит животных. Жучки, паучки, гусеницы – все тащит в дом, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Екатерина Блинова. - Все - «фу-фу», а она говорит: «красивые». Юный натуралист. Защищает животных и запрещает их обижать. Увлекалась она многим: и на плавание ходила, и на фигурное катание на роликах. Защищает животных и запрещает их обижать.

Третьего сентября у Тани, как и у 30 ее одноклассников, прошел первый учебный день. Девочка в полном восторге от уроков. По словам родителей, ходит и сияет. Никаких истерик и слез по поводу того, что начинается «взрослая жизнь» у Тани не было.

«Как не пытались переделать, не получилось, - смеется Екатерина, мама девочки. Фото: предоставлено героями публикации.

- Негативных впечатлений от первого учебного дня вообще нет. Одно счастье. Она очень довольна тем, что первое занятие было по окружающему миру, - продолжает Екатерина. - Даже пугает. Не думала, что ей понравится до такой степени.

Левшей, кроме Тани, в семье Блиновых нет. К ее особому восприятию мира родители уже смирились. Думают, что в будущем она может стать ветеринаром. Переучивать писать правой рукой мама и папа больше не станут.

Андрей Тарасюк, 7 лет

«Сын пошел в отца, - говорит Ирина, мама первоклассника Андрея. – Его правда в детстве переучивали, он пишет правой, а все остальное делает левой. Но вот Андрюшку мы не переучивали, как начал писать и рисовать левой, так и пишет».

Родители Андрея очень внимательны ко всем увлечениям сына. Удивляются коммуникабельности и открытости ребенка. Друзей, по словам, мамы, заводит за считанные минуты.

На снимке Андрей Тарасюк. Фото: предоставлено героями публикации.

- Он у нас очень любит собирать конструкторы и пазлы. Сами замечаем, что его больше интересуют занятия, которые как-то связаны с логикой. Любит он подумать. Андрей у нас очень активный и общительный, - продолжает Ирина. - Если говорить об уроках, то у него явно есть задатки по математике. В принципе легко обучаем. На гироскутер сразу встал. В будущем хочет стать пилотом. Об этом во всеуслышание он заявил на выпускном в детском саду. Ну что поделать – у нас пилот растет. Мы часто летам, видимо, небо его и затянуло.

Андрею, также как и его однокласснице Тане, первый день в школе очень понравился. Ирина вспоминает, что перед линейкой сын сказал им, что пойдет в первый класс один, без сопровождения взрослых. Самостоятельный стал.

Мальчик очень общительный и легко находит себе друзей. Фото: предоставлено героями публикации.

- Боязни, что детей будут переучивать, у нас не было. Мы сразу на сборах учителям сказали, что у нас левша. Классный руководитель восприняла информацию абсолютно нормально, - говорит Ирина. -Я была очень удивлена, когда узнала, что кроме нашего Андрея еще семь детей-левшей в классе. Но новость, разумеется, была для нас радостной. В детском саду в группе он был единственным таким ребенком.

Чинсо Пак, 7 лет

Среди леворукой восьмерки оказался и семилетний Чинсо Пак. Он, кстати, уже успел проявить свои способности и показать родителям, насколько он одаренный ребенок.

- Чинсо у нас ребенок творческий. Любит развивать мелкую моторику, - рассказывает Анна Пак, мама первоклассника. - Он увлекается рисованием и съемками видео. Можно сказать, что блогер. В тик-токе любит сидеть. Он ходил на компьютерные курсы и изучал разные направления, научился даже мультики создавать. Хотя мы с папой не такие. Не в нас он такой творческий.

На снимке Чинсо Пак. Фото: предоставлено героями публикации.

По словам Анны, первый день в школе прошел у сына очень хорошо. Чинсо остался всем доволен, в восторге от классного руководителя.

- Мы с мужем сразу приняли решение, что переучивать Чинсо не станем. Левша- так левша. Когда мы ходили в частный детски сад, мы даже и не знали, что там нашего ребенка ломали и пытались переучить писать правой, - говорит Анна. -Я очень переживала, что в школе нас тоже будут ломать и переучивать по какому-то стандарту. Когда узнала, что в классе 8 левшей, обрадовалась. Всех не сломаешь, всех не переучишь.

Родители говорят, что Чинсо - очень творческий ребенок. Фото: предоставлено героями публикации.

Несмотря на то, что Чинсо только начал свой образовательный путь, он уже поделился с родителями, кем хочет стать. Пока у амбициозного мальчика два варианта – либо блогер, либо врач. Но не исключено, что он найдет себя в ветеринарии. Мальчик очень любит животных и помогает им. А пока занимается своими домашними животными: у семьи Пак собака и кошка.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юлия Кизилова, классный руководитель 1 «г»

«Такого раньше не было»

- В этом году мне посчастливилось стать классным руководителем 1 «г». Была приятно удивлена, когда узнала, что в классе 8 левшей – две девочки и шесть мальчиков. С родителями мы уже все обсудили, нужно поработать над рассадкой детей, чтобы никто никому не мешал во время занятий. В прошлом году в моем классе был всего один ученик-левша. Очень интересный ребенок, нравилось ему трудиться, решая какие-нибудь задачи. С ребятами, которые только пришли в школу, мне еще предстоит познакомиться. Уверена, что среди них тоже есть одаренные и талантливые. На занятиях, разумеется, все это и выяснится. В этой школе я работаю пять лет. Ни я, ни коллеги, которые преподают здесь десятки лет, такого количества левшей еще не видели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Мальгрэм, психолог

«Учитель - дирижер»

- Сейчас левшам, конечно, очень легко жить. Раньше детей переучивали поголовно, без вариантов. Работали разные методы: тогда и руки привязывали, и били линейками. Сейчас свобода полная. В этом точно нет ничего страшного. Даже есть специальные тетради для левшей. Родителям нужно понимать, что если ребенок левша, то переучивать его в школе уже слишком поздно. Об этом можно было думать до 1,5 – 2 лет. Речь ведь не просто о руке, а о работе головного мозга, которую просто так не изменить. Все это чревато негативными последствиями. Я советую не переучивать, а оставить все, как есть. Особое внимание на них нужно обратить учителям. Они дирижеры будущих профессий. Даже если у детей есть определенные задатки, их необходимо направлять. Чаще всего этим занимаются педагоги, которые видят, к чему больше всего склонен ученик и помогают ему развивать способности.