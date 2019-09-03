Мерзкий гость: пятый тайфун ливнями обрушится на Приморье

Тайфун «Линлин» надвигается на Приморский край. Ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются 7-9 сентября. Синоптики вынесли предварительное предупреждение об ухудшении погодных условий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Пока что официально тропический шторм «Линлин» еще не стал тайфуном, но, по расчетам синоптиков, в ближайшее время этот факт, к сожалению, исправится. А пока что вихрь сместился восточнее Филиппинских островов и теперь набирает силу.

В пятницу, 6 сентября, тайфун выйдет на акваторию Восточно-Китайского моря, а в субботу достигнет Кореи. Дальше есть три варианта его пути. Согласно первой версии вихрь выйдет на Китай, а затем повернет на север Приморья. Потом он уйдет на Сахалин, но большую территорию края все равно потопят ливни.

Во втором случае тайфун может выйти на юг Японского моря и сместиться к приморскому побережью. Сильные дожди пройдут преимущественно на юге, а на северной части местами выпадут небольшие осадки.

Звание самой разрушительной версии присвоено третьему варианту. Звучит он просто: «тайфун всей своей массой выйдет на Приморье». Последствия прибытия такого гостя могут оказаться плачевными.

- Какая бы траектория тайфуна ни оказалась, в конце концов, вихрь окажет серьезное влияние на погоду Приморского края. Ожидаются интенсивные ливни, штормовой ветер и резкие подъемы уровня рек, - подвел итог Борис Кубай, главный синоптик Приморского края.

Напомним, что только вчера эксперт в гидрометеорологии рассказал, что аномально дождливое лето - расплата за бесснежную зиму. Возможно, что эта аномалия станет обыденностью и в следующих сезонах.