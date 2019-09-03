2019-09-03T14:42:15+03:00
Общество

Дмитрий Кобылкин: в стране пока не хватает мощностей для раздельного сбора мусора

Министр экологии и природных ресурсов России дал старт экологическому марафону во Владивостоке и вручил благодарственные письма отличившимся волонтерам
Алексей САМУСЬКОВ
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Дмитрий Кобылкин дал старт экологическому марафону во ВладивостокеДмитрий Кобылкин дал старт экологическому марафону во ВладивостокеФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Сегодня, 3 сентября, во Владивостоке начался масштабный эко-марафон «Чистые берега Дальнего Востока». 50 тысяч волонтеров со всей страны будут убирать водоемы и их берега от мусора. Старт марафону в первый день Восточного экономического форума дал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он же ответил на вопросы журналиста «Комсомольской правды - Владивосток».

Всем волонтерам раздавали мусорные мешки и ерчатки Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Всем волонтерам раздавали мусорные мешки и ерчаткиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Министр поприветствовал волонтеров и всех собравшихся, подчеркнул важность сохранения экологии для подрастающего поколения и поблагодарил волонтеров за их нелегкий труд.

Отдыхающие на Патрокле не разделили инициатив волонтеров и продолжили загорать Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Отдыхающие на Патрокле не разделили инициатив волонтеров и продолжили загоратьФото: Алексей САМУСЬКОВ

- Волонтерские движения хоть и не такой затратный проект, как другие национальные проекты, но эффект от таких движений колоссален. Когда все люди будут в этих движениях участвовать, тогда и произойдет генеральная уборка нашей страны, чего она давно ждет и требует. И я очень рад, что эко-марафон начинается сегодня на Дальнем Востоке. Эта акция не должна быть разовой, мы должны развивать ее, не давать людям мусорить и формировать новые свалки. И дети нам будут благодарны за это, - отметил Дмитрий Кобылкин.

Некоторым гораздо важнее собственный загар, нежели экология Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Некоторым гораздо важнее собственный загар, нежели экологияФото: Алексей САМУСЬКОВ

Отдыхающие на Патрокле не разделили инициатив волонтеров и продолжили загорать Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Отдыхающие на Патрокле не разделили инициатив волонтеров и продолжили загоратьФото: Алексей САМУСЬКОВ

300 волонтеров приняли участие в уборке мусора в бухте Патрокл Фото: Алексей САМУСЬКОВ

300 волонтеров приняли участие в уборке мусора в бухте ПатроклФото: Алексей САМУСЬКОВ

Сразу после официальной части волонтеры, вооружившись мешками и перчатками, начали приводить бухту Патрокл в надлежащий ей вид. Убирали засохшие водоросли, бытовой мусор, то-то даже умудрился выкопать из песка старую покрышку.

В ход пошла тяжелая артиллерия - один из волонтеров принес с собой газонокосилку Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В ход пошла тяжелая артиллерия - один из волонтеров принес с собой газонокосилкуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Помимо того, что волонтеры делали, безусловно, благое дело, они также участвовали в небольшом соревновании. За каждый собранный мешок мусора участник акции получал билет и становился участником лотереи с ценными призами от организатора конкурса. При этом никто не ограничивал людей в их стремлении собрать как можно больше мусора и тем самым увеличить свои шансы на выигрыш.

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во Владивостоке Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во ВладивостокеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, инициативу волонтеров не разделили отдыхающие, которые решили позагорать и поплавать в погожий денек. Их больше волновал собственный загар, нежели общественно-полезное дело.

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во Владивостоке Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во ВладивостокеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Кстати, перед началом акции волонтерам напомнили, что желательно было бы собирать мусор раздельно: пластик в один мешок, стекло - в другой, прочий мусор - в третий. Однако, достаточно скоро это правило самоустранилось. Впрочем, сам Дмитрий Кобылкин отметил, что сегодня попросту тяжело винить людей в том, что раздельный сбор мусора пока еще не вошел в обиход.

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во Владивостоке Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Дмитрий Кобылкин открыл экологический марафон во ВладивостокеФото: Алексей САМУСЬКОВ

- Надо признать, что сегодня не хватает мощностей. Задача наша - сформировать эту инфраструктуру, чем мы и заняты. Когда мы ее сформируем, тогда уже можно будет с людей спрашивать за раздельный сбор мусора. Мне никто не мешает разделять мусор. И дело не в том, куда этот мусор сегодня везут, а в том, как я приучил свою семью и как я это делаю. Если я привык разделять мусор, то и мои дети и внуки также будут его разделять. Вот это действительно важно, а инфраструктура догонит эту реформу, она никуда не денется. И то, что мы сегодня видим в бухте Патрокл, это, по большому счету, практика для детей, которые прошли экологические уроки, - заявил Дмитрий Кобылкин.

Семья Клименко получила благодарственное письмо от министра экологии и природных ресурсов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Семья Клименко получила благодарственное письмо от министра экологии и природных ресурсовФото: Алексей САМУСЬКОВ

И действительно, уроки экологического воспитания сейчас играют огромную роль в экологическом просвещении, но куда как больше влияет именно семья и то окружение, в котором растет человек. Так Владимир и Кристина Клименко решили не ждать школьной скамьи и начали экологическое воспитание своего сына Святозара с самого юного возраста.

- Сейчас Святозару два года, в прошлом году мы втроем поехали на Байкал. Вообще хотели просто посмотреть природу, но когда узнали об экологическом лагере - непременно туда записались. получается и отдохнули и дело доброе сделали. Мы были со стороны Бурятии - там более менее нормально, но друзья говорят, что со стороны Иркутска на Байкале очень много свалок. И вот сегодня за заслуги получили из рук Дмитрия Николаевича благодарственное письмо. На достигнутом не останавливаемся, планируем и дальше всей семьей участвовать в экологических акциях и делать Приморье и всю Россию чище, - говорит Владимир Клименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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