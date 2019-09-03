2019-09-03T14:45:37+03:00
Общество

«Я много ругался»: Юрий Трутнев в пятый раз открыл «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2019

На традиционной выставке свой потенциал показали все регионы ДФО [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Улица, которая появляется на карте Владивостока только на время ВЭФ, напитана колоритом Дальнего Востока. Фото: Роман СавинУлица, которая появляется на карте Владивостока только на время ВЭФ, напитана колоритом Дальнего Востока. Фото: Роман Савин
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В дальневосточной столице в рамках юбилейного V Восточного экономического форума открылась выставка «Улица Дальнего Восток». 11 регионов ДФО выставили на Университетской набережной свои павильоны, в которых рассказывают о достижениях, приоритетных инвестиционных проектах и показывают свое богатство.

Павильон Хабаровского края. Фото: Роман Савин

Павильон Хабаровского края. Фото: Роман Савин

«УЛИЦА» ХОРОШЕЕТ

Улица, которая появляется на карте Владивостока только на время ВЭФ, напитана колоритом Дальнего Востока. Каждый регион самобытен и уникален по-своему: Приморье – это море, Амурская область – славится близостью с Китаем и космодромом «Восточный», Хабаровский край известен промышленными заводами.

Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области. Фото: Роман Савин

Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области. Фото: Роман Савин

11 регионов ДФО выставили на Университетской набережной свои павильоны. Фото: Роман Савин

11 регионов ДФО выставили на Университетской набережной свои павильоны. Фото: Роман Савин

- Я помню, когда еще работал губернатором, как мы сомневались, спорили о том, что нужно сделать, а что – нет. Но это возможность презентовать свой регион – на одной площадке такое скопление инвесторов, людей с деньгами, которые готовы вкладывать в экономику. Мы видим, что регионы значительно изменили отношение к выставке и «Улица» выглядит достойно – сказал Александр Козлов, министр по развитию дальнего Востока и Арктики.

Павильон Бурятии. Фото: Роман Савин

Павильон Бурятии. Фото: Роман Савин

Из павильона Магаданской области еще до официального открытия доносилась громкая музыка. Прислушавшись, стало понятно – из колонок звучит шансон про нелегкую долю преступника, которого «мотают» по лагерям. Под грустный мотив парни промывали в лотках землю и извлекали золото. Молодые люди уверяли: «Настоящее, магаданское».

Павильон Приморья. Фото: Роман Савин

Павильон Приморья. Фото: Роман Савин

Каждый регион самобытен и уникален по-своему. Фото: Роман Савин

Каждый регион самобытен и уникален по-своему. Фото: Роман Савин

Приморье представило проекты ВКАД, развития Русского острова, театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо и центр для керлинга. А на крыше павильона открылась мини-смотровая с прекрасным видном на Русский мост и бухту Аякс.

Танцоры. Фото: Роман Савин

Танцоры. Фото: Роман Савин

Павильон дальневосточного гектара. Фото: Роман Савин

Павильон дальневосточного гектара. Фото: Роман Савин

Заходя в Павильон Камчатки можно познакомиться с завораживающей природой полуострова с высоты полета на самолете. В следующей комнате – видеопанорама, на ней с- медведи, вулканы, гейзеры – не влюбиться в регион невозможно. Сосед Камчатки – Сахалин – привез на ВЭФ тренажер для имитации горных лыж, организовал виртуальный полет на параплане и пригласил звезду – Сергея Жигунова, известного по роли продюсера в ситкоме «Моя прекрасная няня».

Заходя в Павильон Камчатки можно познакомиться с завораживающей природой полуострова с высоты полета на самолете. Фото: Роман Савин

Заходя в Павильон Камчатки можно познакомиться с завораживающей природой полуострова с высоты полета на самолете. Фото: Роман Савин

Регионы представили на выставке все самое лучшее, что у них есть. Фото: Роман Савин

Регионы представили на выставке все самое лучшее, что у них есть. Фото: Роман Савин

Самой зажигательной на улице была Якутия – в течение практически всего дня на сцене Республики исполняли народные танцы, заряжая энергией всех в округе. Кроме культурной части, в программе региона была выставка-продажа изделий из драгоценных камней и бивней мамонта, которым около десяти тысяч лет.

Павильон Магадана. Фото: Роман Савин

Павильон Магадана. Фото: Роман Савин

Людей на выставке развлекали артисты. Фото: Роман Савин

Людей на выставке развлекали артисты. Фото: Роман Савин

Плавучая АЗС, канатная дорога в Китай, фото с русалкой – и это еще далеко не все, на что хватило фантазии регионов ДФО. Работать выставка «Улицы Дальнего Востока» будет с 3 по 6 сентября только для участников ВЭФ, 7 числа она откроется для ветеранов ВОВ и инвалидов. Лишь 8 сентября прогуляться по выставке смогут все желающие. Однако перед этим нужно пройти регистрацию и выбрать период посещения.

Лишь 8 сентября прогуляться по выставке смогут все желающие. Фото: Роман Савин

Лишь 8 сентября прогуляться по выставке смогут все желающие. Фото: Роман Савин

Павильон Приморского края. Фото: Роман Савин

Павильон Приморского края. Фото: Роман Савин

ОФИЦИАЛЬНО

- Когда проводили первую «Улицу Дальнего Востока», хочу честно признаться, я много ругался. Я приходил в павильоны и говорил губернаторам: «Слушайте, вы регион, в котором живете, любите? Вы можете это показать? Зачем эти картонные планшеты, на которых написаны непонятные цифры? Вы может просто показать, чем живет регион и на что надеется?». И, мне кажется, что на эту тему разговор закончен. Сейчас павильонов, где не было бы мысли и позиции, нет, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Юрий Трутнев зашел во все павильоны регионов ДФО. Фото: Роман Савин

Юрий Трутнев зашел во все павильоны регионов ДФО. Фото: Роман Савин

Вице-премьер добавил, что в экономику Дальнего Востока привлечено более 600 миллиардов рублей и построено свыше 240 предприятий. А юбилейный ВЭФ отличается от предыдущих тем, что уже можно подводить итоги исполненных наказов и договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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