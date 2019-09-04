Обаятельная и привлекательная: на ВЭФ-2019 выбрали самую красивую девушку Дальнего Востока

Конкурс «Краса Улицы Дальнего Востока 2019» проходил в рамках юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Самые красивые девушки со всего Дальнего Востока приехали в столицу, чтобы побороться за желанный титул и стать обладательницей короны. Вся атрибутика является неотъемлемой частью проведения конкурсов на обаяние и на талант.

На конкурс красоты приехали красавицы из 11 субъектов Дальнего Востока. Фото: Вадим Попов.

Битву красавиц проводили в формате игрового красочного шоу. Разумеется, соревнование включает в себя элемент конкуренции и борьбы. Иначе никак. Особенно, когда речь идет о конкурсах красоты. Так, в мероприятии, которое проходило в кампусе ДВФУ, принимали участие представительницы из 11 субъектов Дальнего Востока. Из некоторых регионов защищать честь своего края приехали по несколько моделей.

На одном из этапов девушки дефилировали в нарядах, отражающих колорит их края. Фото: Вадим Попов.

Тем, кому довелось побывать на конкурсе, было на что посмотреть. Соревнование включало в себя дефиле в нарядах, отражающих колорит их Родины, демонстрацию дизайнерской одежды, выполненной в уличном стиле, ну и, разумеется, выход в вечерних платьях.

Многие выходы моделей произвели настоящий фурор. Фото: Вадим Попов.

У девушек была возможность показать зрителям и членам жюри не только их внешние данные, но и таланты.

Так, в результате всех этапов конкурса первое место, титул «Самой красивой девушки Дальнего Востока» и корону получила ослепительная блондинка Полина Мельникова из Амурской области.

Над созданием образов трудились ни одну неделю. Фото: Вадим Попов.

- В конкурсе видео-визиток девушка рассказала, как любит свой город, который бывает разным, как и она сама. При этом отметила, что особенно заряжают ее энергией исторические места Благовещенска, - отметили в пресс-службе правительства Амурской области.

Серебро получила девушка из Якутии, а почетное третье место досталось красавице из Улан-Удэ.

Обаяние и привлекательность участниц оценивали члены жюри. Фото: Вадим Попов.

Учитывалось все: макияж, прическа, харизма и умение вести себя на сцене. Фото: Вадим Попов.

Десятки людей стали зрителями грандиозного шоу. Фото: Вадим Попов.

Один из самых ярких этапов конкурса - выход в вечерних платьях. Фото: Вадим Попов.

Все участницы собрали очень органичные образы. Фото: Вадим Попов.

Кто-то из красавиц потрудился над образом на славу. Фото: Вадим Попов.

Коронация победительницы конкурса. Фото: Вадим Попов.