МТС Банк предоставит комплексные финансовые услуги для резидентов ТОР региона

4 сентября в рамках ВЭФ-2019 во Владивостоке состоялась встреча представителей МТС Банка и «Корпорации развития Дальнего Востока». Во время совещания партнеры обсудили вопросы по оказанию комплексных финансовых услуг для резидентов ТОР и подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с вице-президентом по финансовым сервисам МТС, председателем Правления МТС Банка Ильей Филатовым и узнал о реализации инвестиционных проектов и планах по развитию финтех-инфраструктуры территорий с преференциальными режимами.

Банк МТС стал партнером Банк МТС с «Корпорацией развития Дальнего Востока»Фото: Милана СОКОЛ

Подписание соглашения о сотрудничестве с «Корпорацией развития Дальнего Востока», по мнению сторон, положительно скажется на бизнес-климате и социально-экономическом развитии всего округа. Для МТС Банка Дальний Восток является территорией приоритетного развития. В рамках партнерства банк планирует обеспечить финансовыми сервисами резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток.

Сотрудничество, в первую очередь, направленно на развитие систем кредитования, финансирования и банковского сопровождения деятельности компаний-резидентов территорий ДФО, а также включает совместную реализацию инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры субъектов региона, на которых располагаются ТОРы.

- «Для МТС Банка Дальний Восток – это территория приоритетного развития. Отделения банка расположены в 22 населенных пунктах округа, и мы более 25 лет участвуем в реализации стратегических инвестиционных проектов региона. Уверен, что в партнерстве с «Корпорацией развития Дальнего Востока» мы сможем внести существенный вклад в формирование положительного бизнес-климата округа и развитие его финансовой сферы в соответствии с последними мировыми тенденциями», - поделился председатель Правления МТС Банка Илья Филатов.

Вице-президент по финансовым сервисам МТС Илья Филатов и заместитель генерального директора по резидентской политике и проектному управлению КРДВ Николай ЗапрягаевФото: Милана СОКОЛ

В качестве приоритетного направления специалисты рассматривают интеграцию онлайн-сервисов МТС Банка для участников ВЭД в интернет-платформы и мобильные приложения, созданные для резидентов территорий опережающего развития. Встроенные решения позволят конвертировать валюту и упростить оформление гарантий под внешнеторговые контракты и сопровождение в области валютного контроля. Банк планирует запустить полезные приложения в работу до конца следующего года. Предоставление бизнес-клиентам комплексных финансовых сервисов – одно из стратегических направлений развития МТС Банка, который создает целую экосистему, способную объединить банковские, бухгалтерские, инвестиционные и другие сервисы.

- Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками – создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях», – сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Справка:

Дальневосточный филиал − самый крупный в МТС Банке. Широкая сеть офисов, в том числе интегрированных с салонами связи МТС, обслуживают физических, юридических лиц и предпринимателей в 22 го городах ДФО.