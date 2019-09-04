Проблемы правоприменительной практики уголовного законодательства обсудили на ВЭФ

Восточный экономический форум это не только площадка для заключения различных контрактов, проведения деловых встреч и обсуждения современных экономических вызовов России и ее соседям. Это еще и дискуссионная площадка, на которой в том числе обсуждаются и перспективы изменения законодательства, в том числе и уголовного.

В дискуссии учатсвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Юрьевич Титов, заместитель генерального прокурора России Игорь Викторович Ткачев, начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Юрий Лазаревич Карапетян, а также заместитель начальника управления по надзору за следствием в МВД России Рафаэль Ильдусович Багавиев

По мнению участников дискуссии, опасения сейчас для инвесторов и предпринимателей достаточно остро стоит вопрос правоприменительной практики по статье 210 уголовного кодекса России – Организация преступной группы. Речь идет не только о зачастую необоснованном возбуждении уголовного дела по данной статье, но и об искусственном затягивании следствия, отсутствии контроля за ходом следствия со стороны прокуратуры и банального нарушения прав граждан.

Вообще само понимание ОПГ и то, как следствие относится к сбору доказательной базы вызывает у экспертов множество проблем. Так правоохранителям приходится сталкиваться с тем, что на стадии предварительного расследования не выясняется должным образом характер взаимоотношений между участниками преступной группы, не собирается достаточное количество доказательств, свидетельствующих о структуре такой группы, не выясняется, каким образом строились отношения внутри нее.

К моменту рассмотрения такого дела в суде становится просто невозможным восполнить пробелы расследования. В связи с этим эксперты предлагают вернуть прокуратуре утраченные функции по надзору за следствием. Речь идет о наделении прокурора правом возбуждения уголовного дела, санкционирования ходатайства следствия о заключении под стражу. Эти меры, по мнению участников дискуссии, позволят прокурору более эффективно способствовать соблюдению прав граждан, в том числе имеющих статус предпринимателей.

Борис Титов разделяет инициативу по расширению полномочий прокуратуры, так как считает, что в этом случае граждане будут более защищены от произвола. Он также привел несколько примеров, когда 210 статья УК РФ применяется безобоснованно.

- Прокуратура поддерживает обвинение государства, поэтому для нее следствие и должно готовить материалы и поэтому она в любой момент следствия должна иметь возможность влиять на следствие, если считает, что какие-то аспекты его ведения не соответствуют закону или попросту нецелесообразны.

Касаемо 210 статьи именно благодаря позиции прокуратуры многие российские предприниматели не были осуждены по 210-й статье. Вообще 210-ю статью принимали как меру воздействия на самые опасные преступления, применимые к эталонным преступным сообществам. Но по факту мы имеем такие дела, где на самом деле фигурирует не преступное сообщество, а банальный хозяйственный спор, - отмечает Борис Титов.

Борис Титов также сравнил максимальные санкции статей. Так за мошенничество максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет лишения свободы, в то время как по 210-й статье максимально можно получить пожизненное. По мнению правозащитника примненеие 210-й статьи сегодня весьма спорно.

- Происходит это по следующей схеме, вначале в отношении предпринимателя возбуждается уголовное дело за экономическое преступление и вменяется ему, например, 159 статья. Начинается процесс, но когда становится видно, что следствие стоит на месте, а новые доказательства не собираются, то продлевается мера пресечения и возбуждается уголовное дело по 210-й статье УК РФ, и люди сидят до победного конца – вплоть до приговора. При этом в ходе судебного заседания часто оказывается так, что в итоге обвинения по 210-й статье снимаются. И таких вариаций множество, в том числе возникают ситуации, когда в отношении человека возбуждена 210-я статья, но при этом он находится на свободе. То есть человека подозревают в особо-тяжком преступлении, но он не находится под стражей.

Естественно, рано или поздно ситуация должна измениться. Уже сейчас есть варианты дополнения и изменения статьи. Участники дискуссии предложили дополнить статью 210 УК РФ примечанием 2, в котором предлагается отразить, что действие настоящей статьи не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159 – 159.6 и всей главой 22, за исключением статьи 186 – изготовление поддельных денег.

Еще один вариант решения сложившихся проблем - этон неприменение меры пресечения в виде заключения под стражу, если вначале фигурирует именно экономическая составляющая.

В любом случае, изменение законодательства - это длительный и многосложный процесс. Однако сам факт того, что о проблемах необоснованного улоговного преследования предпринимателей начали открыто говорить на столь крупных площадках, как Восточный экономический форум, говорит о том, что решение насущных проблем находится в проработке, а проведение подобных дискуссий позволяет выявить слабые позиции у предлагаемых инициатив и совместно найти наилучшие пути решения обозначенных проблем.