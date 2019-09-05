Ирина Мясник: Все ответы внутри нас

Мы живем в стремительном информационном потоке, в котором порой бывает сложно сориентироваться и понять, какая информация может быть полезна, может улучшить качество жизни, а что может даже навредить. Из-за спешки, погони за трендами и веяниями многие перестают использовать свой природный ресурс - умение слышать интуицию, быстро реагировать на внешние события и принимать нужные решения.

Эмоции – это наше топливо для достижения результата

О том, как в современном мире быть в ресурсе, успевать все, держать баланс во всех областях жизни, мы поговорили с бизнес-тренером, международным сертифицированным коучем Ириной Мясник.

- Вы рассказывали, что много работаете с руководителями-мужчинами, но в последний год на ваши занятия приходят в основном бизнес-леди. Есть принципиальная разница в подходе?

- Это совершенно разная аудитория. С мужчинами все должно быть понятно, контрено и логично выстроено. С женщинами лучше всего говорить про импровизацию, интуицию, чувственность и творчество. И для них сейчас как никогда тема - как жить в гармонии, быть в балансе между карьерой, бизнесом и личной жизнью. Это главная тема моих занятий.

По моему мнению, есть пять основных составляющих, и первая – это физическое здоровье. Это, во-первых, необходимость следить за своим телом, поддерживать физическую форму. Во-вторых, питание – наше все, поскольку оно непосредственно влияет на нашу физическую и умственную деятельность. В-третьих, важно соблюдать режим сна. После множества перелетов, командировок, разницы в часовых поясах, недосыпа есть риск оказаться в таком состоянии, когда человек принимает неправильные решения, которые не приводят к нужным результатам. Три основных момента – физнагрузки, еда и сон – дают в совокупности результат, если все соблюдать верно, подбирать индивидуальную программу.

Если вы фокусируетесь на возможностях, когда идете к своей цели, эти возможности и будут вам открываться

- То есть если не выспался или не сходил в тренажерный зал, то состояние гармонии не обретешь?

- Да, потому что любое состояние завязано на биохимических процессах.

Второй пункт – держать свой ум в дисциплине. Наш мозг может в разные моменты времени быть и помощником, а может оказаться повозкой без кучера. Вокруг нас огромное количество информации, которое ум не всегда успевает обрабатывать. Потому тренеры отмечают повышенный запрос на развитие памяти. Но есть простые инструменты для тренировки мозга. Когда едешь в машине с утра – послушать стихотворение, заучить его наизусть. Записаться на языковые курсы. Да просто книги читать и расширять кругозор.

На что вы обращаете внимание, того в вашей жизни становится больше

Нужна дисциплина ума. Выберите одно такое полезное дело на каждое утро. Это удачное время, когда мозг находится в активной фазе, и вы настраиваете себя на успешный день.

Переходим к третьему аспекту, тоже связанному с умом – это осознанность в каждый момент времени. Часто бывает так, что тело находится здесь, а ум – в прошлом или будущем. Но задача – понимать в каждый момент времени, где я сейчас нахожусь. Решать задачи текущего дня. В современной динамике важно научиться быстро реагировать в моменте. А для этого важна осознанность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730123" frameborder="0"></iframe> Ирина Мясник в открытой студии "Комсомольской правды".

Мы часто, выполняя привычные действия, находимся в состоянии автопилота. Вспомните, как утром вы просыпаетесь и много вещей делаете на автомате. Вот вам упражнение еще одно – поменяйте очередность своих действий. Как только вы это сделаете, день пройдет совсем по-другому. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям в жизни.

Следующий пункт – эмоциональный интеллект – на мой взгляд, сейчас более важен, чем интеллект в привычном понимании слова. Это способность управлять своими эмоциями, распознавать чувства и намерения других людей. Если вы этого делать не умеете, ваш мозг рискует застрять в каких-то эмоциях, не переключиться вовремя. А ведь эмоции – это наше топливо для достижения результата.

- Бывает, утром поругался с кем-то на дороге, днем общаешься с коллегами, а все еще думаешь о том, как надо было ответить на ту или иную реплику.

- Вы все верно понимаете. Вы начинаете терять возможность быть в моменте. Владеющие эмоциональным интеллектом могут свои эмоции направлять в нужное русло, и тогда у вас вообще не будет ситуаций, когда вы будете с кем-то ругаться. Вы будете осознанно из них выходить.

Как мы смотрим на мир, таким он для нас и проявляется

Пятый пункт – фокус внимания. На что вы обращаете внимание, того в вашей жизни становится больше. Чего вы хотите – биться над проблемой или достичь результата? Анализировать ситуацию или двигаться вперед? Если вы фокусируетесь на возможностях, когда идете к своей цели, эти возможности и будут вам открываться.

- Люди приходят к вам за инструментами для саморазвития, а сами они при этом всегда готовы меняться?

- Ко мне приходят люди, которые готовы к изменениям, которые хотят что-то поменять. Коучинг не про то, как кого-то куда-то тянут. Нет, человек сам идет к цели. Коуч создает пространство, где человек раскрывает ресурсы. Когда он готов их открыть в себе и понять, что все на самом деле в его руках.

Недисциплинированный ум - повозка без кучера

- Насколько я знаю, после того, как вы опубликовали свою книгу, вы стали готовиться снять фильм.

- Да, я решила попробовать себя в роли сценариста. Это короткометражный фильм, который, я надеюсь, попадет на международные кинофестивали. Уже найден режиссер, который мне помогает в этом.

Этот фильм - мое послание к женской аудитории. Все ответы внутри нас, мы можем влиять на свою жизнь, на события. Как мы смотрим на мир, таким он для нас и проявляется. Надеюсь, уже через шесть-восемь месяцев первая короткометражка увидит свет.