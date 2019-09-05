Цифровую копию Владивостока построят на больших данных МТС

Первым проектом Дальневосточного ИТ-кластера на Русском острове станет создание элементов «цифрового» двойника Владивостока. Соглашение об этом было подписано на полях Восточного экономического форума 5 августа 2019 года.

В Центре цифрового развития на Русском острове будет сформирована комфортная среда для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, запуска стартапов. Планируется, что МТС в центре «цифрового развития» создаст автоматизированную аналитическую систему для работы с Big Data. На первом этапе модель будет работать на основе агрегированных больших данных МТС, в дальнейшем система будет дополняться и другими агрегированными данными: об экологическом состоянии региона, загруженности дорог, электрификации и другими, что позволит создать полномасштабный «цифровой двойник» Владивостока.

Студенты и научные сотрудники ДВФУ совместно с ПАО «МТС» создадут геоинформационную модель столицы Дальнего Востока, на базе которой на базе которой можно будет воссоздавать и анализировать различные городские процессы. Например, отслеживать маршруты передвижения горожан, пропускную способность дорог, оценивать туристический потенциал территории и обеспечивать безопасность.

На фото Алексей Корня - президент ПАО «МТС».Фото: Сергей ЛАНИН

Проект цифрового Владивостока опирается на использование геоданных и технологий МТС Big Data и IoT. На сегодня МТС является крупнейшим российским телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг.

В подписании соглашения принимали участие: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, ректор ДВФУ Никита Анисимов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

- Подчеркну, что для реализации этого проекта мы привлекаем в том числе студентов и выпускников Дальневосточного федерального университета, у них есть возможность поработать в Приморском крае в ИТ-сфере на благо развития региона. Мне кажется, это очень важное начинание – привлечение людей, создание интересных задач и, таким образом, развитие человеческого капитала, прежде всего, - отметил президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подчеркивают, что на Дальнем Востоке создается высокотехнологический хаб мирового уровня. В Центре цифрового развития будет сосредоточен опыт российских компаний в области «сквозных» цифровых технологий.

Центр не будет какой-то обособленной площадкой, где каждый работает сам на себя. Все разработки центра, имеющие важное значение для отрасли, будут тиражироваться и превращаться в готовые коммерческие продукты.