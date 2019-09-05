«Вы становитесь спортивной столицей»: помощник президента РФ о постройке центра ледовых видов спорта во Владивостоке

Центр ледовых видов спорта построят во Владивостоке до 2021 года. Ледовая арена будет находиться на улице Шилкинской, рядом с Нагорным парком. Сегодня, 5 сентября, на территории будущего спортивного объекта заложили первый камень. В церемонии участвовали высокопоставленные гости и спортсмены, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На новой площадке спортсменов, преимущественно керлингистов, будут обучать, проводить соревнования и готовить к Олимпиаде.

- Здесь будет создан центр подготовки сборных команд по ледовым видам спорта. Будут готовиться региональные команды и детско-юношеские спортивные школы. Мы сегодня, закладывая этот камень, уже приступаем к реализации этого проекта, – поделился Павел Колобков, Министр спорта России.

Павел Анатольевич Колобков, Министр спорта России рассказал, что для проекта был выделен один из лучших видовых участков городаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Федеральные власти первыми выдвинули идею о том, что на Дальнем Востоке необходимо развивать ледовые виды спорта. Глава государства Владимир Путин инициативу Министерства поддержал. Решили в Приморье строить керлинг-центр. Участок земли под его строительство и всю документацию подготовили в рекордные сроки.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин выступил с речью на торжественной церемонии во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Глядя на этот проект, я понимаю, что этот центр – будущее не только спорта, а вообще города Владивостока. Вы становитесь не только столицей округа, но и спортивной столицей, - объявил помощник Президента России Игорь Левитин.

На торжественной церемонии участники закопали капсулу времени. В ней находится послание для потомков. Предполагается, что его прочитают только через 20 лет, но чтобы читатели так долго не ждали, опубликуем его текст сейчас:

«Дорогие спортсмены, к вам обращаются из прошлого. Вы выбрали непростую дорогу. Этот путь – преодоления своих возможностей и постоянной борьбы. Вам обязательно понадобится упорство и терпение, чтобы справиться со всеми трудностями. Только перешагнув через них, вы сможете гордо нести звание спортсменов сборной России и защищать цвета национального флага на международной арене. Мы хотим, чтобы вы любили керлинг так же, как и мы. Мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Благодарим за ваш выбор и желаем удачи в нашем непростом деле. Ура!».

Помощник президента и Министр спорта Российской Федерации помогли закопать капсулу времениФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Многие приморцы волновались, что керлинговый центр может помешать затеи по облагораживанию территории Нагорного парка. Она родилась на гражданских началах еще задолго до идеи создания ледовой арены. Спешим успокоить жителей - проекты работают в контакте друг с другом, поэтому спортивный объект должен отлично вписаться в единое рекреационное пространство. Идейный вдохновитель и меценат Нагорного парка Дмитрий Алексеев начертил схему, как примерно это все дело будет выглядеть.

Расположение будущих проектов. Схема предоставлена Дмитрием Алексеевым

С 2017 года Дмитрий Алексеев, генеральный директор DNS Digital Store, и другие приморцы вместе разрабатывали концепцию благоустройства Нагорного парка. К строительству им до сих пор приступить не удалось - разбираются с административными вопросами. На своей странице в Facebook Дмитрий Алексеев призвал жителей города следить за реализацией проектов.

- Можно ли верить, что все будет так, как я тут описываю и как представлено в павильоне Приморского края на ВЭФ? Я верю, но прекрасно осознаю, что доверие у нас в стране - вот прямо большая проблема. Только общественный контроль всех процессов позволяет быть как-то уверенным в результате. Поэтому предлагаю всем активным горожанам внимательно следить за тем, что происходит в городе и не быть равнодушными.