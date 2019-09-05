Будет очень мокро: из-за тайфуна «Линлин» в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Он еще не в регионе, но о нем уже говорят. Речь о филиппинском тайфуне «Линлин», над траекторией которого синоптики ломают головы уже почти неделю. Активные фронтальные разделы и надвигающееся стихийное бедствие все же повлияли на прогноз погоды в Приморском крае. Под их влияние мы попадем уже 7 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Так, жителей юго-восточной части региона ждут сильные осадки. По предварительным подсчетам, только за 12 часов здесь выпадет до 45 миллиметров. Ночью и утром пройдут ливневые дожди, местами очень сильные. Их количество может достигнуть 60 миллиметров.

Уже 8 сентября под влиянием тайфуна окажется Владивосток и западная половина Приморья. Общее количество осадков за сутки – до 120 миллиметров. Притом, что это 100-процентная месячная норма осадков, можно предположить, что будет очень мокро. Вместе с дождями усугубится и ситуация с ветрами. Тайфун увеличит их скорость до 25 метров в секунду, с порывами до 32 метров в секунду.

- Паводковая ситуация на реках края осложнится. Создается угроза формирования дождевых паводков с высотой подъема уровня воды на реках центральных и восточных районов на 0,6–1,5 метров, на реках южных и западных районов на 1,6–2,8 метра, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. -При значительной интенсивности осадков паводки будут носить резкий характер развития. Также возможны подтопления ливневым стоком пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

Влияние «Линлин» затронет и море. В заливе Петра Великого высота волн достигнет 3,5 метра, в открытой части Японского моря – до 5,5 метра. Как отмечают специалисты, подъем уровня воды вдоль южного побережья может подойти критической отметке.

Сильные дожди в отдельных районах края сохранятся вплоть до девятого сентября.