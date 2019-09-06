2019-09-06T01:22:35+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» взяли курс на совместное улучшение ТОР

Партнеры подписали пятилетнее соглашение на юбилейном ВЭФ [фото]
Милана СОКОЛ
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Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашениеБанк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашениеФото: Милана СОКОЛ
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В рамках V Восточно-экономического форума, который стал самым посещаемым за историю, состоялся ряд подписаний очень важных для экономики региона соглашений. Среди значимых договор – сотрудничество банка «Открытие», входящего в топ-10 крупнейших кредитных организаций России, с «Корпорацией развития Дальнего Востока». Партнеры нацелены на плодотворную совместную работу по улучшению ТОР.

Соглашение подписано в рамках ВЭФ-2019 Фото: Милана СОКОЛ

Соглашение подписано в рамках ВЭФ-2019Фото: Милана СОКОЛ

Торжественное подписание соглашение состоялась во второй день ВЭФ, который проходит во Владивостоке. В церемонии приняли участие президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. Среди приоритетных направлений партнеры выделяю развитие транспортной, социальной и промышленной структур.

Главы компаний обменялись подписями Фото: Милана СОКОЛ

Главы компаний обменялись подписямиФото: Милана СОКОЛ

– Мы рассматриваем партнерство для улучшения социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Это касается строительства школ, реконструкции больниц и детских садов. Это одно из необходимых сейчас направлений. Также планируются проекты, связанные с улучшение промышленной сферы – классические проекты, но требующие для развития в регионе не только финансирования, но и государственной поддержки, – поделился с корреспондентом «Комсомолки» глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

В рамках соглашения банк намерен развивать систему кредитования и оказывать всестороннюю финансовую поддержку «Корпорации развития Дальнего Востока» – открывать кредитные линии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты на территориях опережающего развития. Помимо этого компания планирует внедрять современные банковские технологии, развивать банковскую инфраструктуру для привлечения большего числа инвесторов и последующей реализации проектов ТОР и свободного порта Владивосток.

Участники церемонии рассказали о приоритетах Фото: Милана СОКОЛ

Участники церемонии рассказали о приоритетахФото: Милана СОКОЛ

– Мы подписываем ряд рамочных соглашений о сотрудничестве с финансовыми организациями, чтобы сформировать пул надежных партнеров и создать «единое окно» для инвесторов. В результате нашего сотрудничества с банками резиденты ТОР и СПВ, а также наши многочисленные партнеры – поставщики и подрядные организации смогут получать услуги федеральных и региональных кредитных учреждений: проведение расчетно-кассовых операций, сопровождение валютных контрактов и зарплатных проектов, привлечение финансирования под банковские гарантии. Это одно из новых направлений стратегии Корпорации, – отметил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

Справка:

Согласно исследованиям АО «КРДВ», на данный момент инвестиционную деятельность в ТОР и СПВ ведут около 1800 резидентов с проектами на сумму свыше 3,1 триллионов рублей. Планируется создать порядка 130 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что 238 проектов уже успешно реализованы, инвесторы вложили в экономику ДВ свыше 440 миллиардов рублей и трудоустроили около 16 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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