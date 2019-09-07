Генеральный директор компании Accor в России Алексис Деларофф: «Развивайте инфраструктуру, и на Дальнем Востоке появятся все типы отелей»

До конца 2019 года будет принята национальная программа развития Дальнего Востока, которая в том числе решит проблемы развития инфраструктуры в регионе. После принятия этой программы в регионе начнется бурное развитие туристической отрасли, что, в свою очередь, привлечет немало инвестиций на Даьний Восток. Именно поэтому приход некоторых инвесторов на Дальний Восток уже сейчас – это верное стратегическое решение. Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал генеральный директор компании Accor в России Алексис Деларофф.

«НАША ЗАДАЧА – ПОСТАВИТЬ ФЛАГ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

- Алексис, вы в последнее время достаточно часто бываете на Дальнем Востоке. Есть уже какое-то профессиональноемнение относительно туристического потенциала российского Дальнего Востока?

- Да, я действительно как минимум два раза в год бываю здесь, и не только во Владивостоке. Мы объехали с коллегамифактически весь Дальний Восток - были на Камчатке, в Магадане, на Сахалине и т.д. Действительно, мы для себя приняли решение, что стремимся попасть и открыть отели здесь, потому что мы видим потенциал, хоть и не во всех городах и областях, которые нам предлагают. Единственный недостаток – инфраструктура, она немножко отстает, есть вопросы. Тем не менее, когда смотришь на 5-10-15-20 лет вперед, безусловно понимаешь, что здесь есть огромный потенциал. И зависит он не только от россиян, надо понять, что вокруг Владивостока, например, есть Китай, Корея, Япония и т.д., и это огромный потенциал иностранных туристов, которые, между прочим, принесут неплохие деньги в регион.

- Давайте назовем те города, те регионы, где такой потенциал вы видите. Может быть, это и не города вовсе, а тайга и таежные реки, куда богатые иностранцы и россияне любят приезжать на рыбалку, для экстремального туризма?

- Знаете, мы – европейцы. Если китайцы завоевывают власть, начиная с деревень, то мы начинаем с городов. Поэтому наша задача – поставитьфлаг в основных городах. К декабрю этого года мы откроем наш отель в Благовещенске- первый наш дальневосточный отель. Мы очень активно ведем переговоры в других городах. Могу сказать, что по Камчатке у нас 2 конкретных проекта, где письма о намерениях уже подписаны, ведется проектирование двух объектов. Мы, конечно, рассматриваем Владивосток, и надеемся, что сегодня-завтра мы договоримся с нашим партнером о строительстве и эксплуатации отеля. Смотрим также и на Сахалин, к сожалению, на данном этапе проектов нет, но мы когда-то интересовались и предлагали развивать отели на горнолыжном курорте «Горный воздух». Подписано письмо о намерениях строительства отеля в Якутске с нашими партнерами.

Таежные направления, конечно, интересные, но надо понять, что в этом случае отели будут меньших размеров. В таких условиях обеспечить их рентабельность более проблематично, не только для инвестора, но и для эксплуатанта. Поэтому это направление мы будем рассматривать во вторую очередь. Когда мы исследовали Дальний Восток, мы были в Комсомольске-на-Амуре, в Магадане, в городах, где мало кто побывал. В какой-то период там потребуются отели. В Комсомольске-на-Амуре на 100% уверен, что есть инфраструктурная возможность. Уссурийск был бы, наверное, тоже интересен, хотя не такой крупный город, но зато там удивительная природа. Я думаю, что в ближайшие 6 месяцев у нас будет много конкретных подписанных, окончательных договоров.

\

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730666" frameborder="0"></iframe> Алексис Деларофф в открытой студии радио "Комсомольская правда" на ВЭФ.

«ОТЕЛЬ – ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»

- Вы в одном из интервью сказали, что заработать хорошие деньги на гостиничном бизнесе в России можно только в Москве и Санкт-Петербурге.А на Дальнем Востоке можно ли заработать хорошие деньги?

- Рассмотрев более внимательно Дальний Восток, я могу сказать, что во Владивостоке можно заработать хорошие деньги. Мы видим довольно большой поток бизнес-туристов и туристов, при этом город не оснащен множеством гостиниц, здесь однозначно есть нехватка. Я думаю, что на данном этапе хорошие деньги на Дальнем Востоке можно заработать именно во Владивостоке. В других городах, я думаю, все впереди. Отели востребованы, если есть приток бизнеса, туристов. А для того чтобы был создан приток, надо, чтобы была развитая инфраструктура. Я смотрю на камчатский аэропорт, и это реальная проблема. Он еле-еле справляется с нагрузкой – работает на пределе своих мощностей. Без таких инфраструктурных проектов очень сложно сделать прибыльными отели, потому что просто невозможно до них доехать. При этом отель - это последняя точка в строительстве туристических объектов. Надо для начала создать инфраструктуру, маршруты и, наконец, места, куда народ приедет и будет проживать. Отель строится не за один год, а за 3-4 года, поэтому мне кажется, что принимаемые инфраструктурные проекты позволят сделать рентабельными те отели, которые будут открываться в ближайшие 3-5 лет.

- Вы проанализировали рынок во Владивостоке. Каких категорий гостиниц не хватает городу сейчас?

- Мне кажется, всех. Здесь фактически нет сетевых отелей. У нас в портфеле более 30 брендов. И нам кажется, что любой из них мог бы подойти – и 4-звездочный бизнес-отель типа Novotel, и 3-звездочные эконом-отели типаibis. Я думаю, что Владивосток - это тот редкий случай, где можно было бы построить 5-звездочный бизнес-отель типа Pullman или Swissotel. Для того, чтобы привлечь интересных и богатых туристов, нужна тоже инфраструктура. Во Владивостоке инфраструктура есть, а гостиничная инфраструктура, мне кажется, еще не совсем развита. Поэтому гостиницы типа Pullman или Swissotel, наверное, тоже заработают неплохо. Очень много разных мероприятий происходит во Владивостоке, и я считаю, что эти отели будут востребованы.

- Дайте оценку двум проектам, которые во Владивостоке не до конца реализованы. Первый – долгострой Hyatt. Второй проект – апарт-отель «Магнум», рассчитанный на премиум-сегмент, две высокие башни в центре города. Что, с вашей точки зрения, нужно делать с этими двумя долгостроями?

-Hyatt это долгая история, даже не знаю, что сказать о них. Когда этот проект возникал, нас приглашали, но он нам показался слишком крупным, чересчур дорогим. И мы тогда не очень активно предлагали свои услуги. Но мы видим теперь, что, наверное, зря. Когда я говорю о Pullman или Swissotel, это именно уровень Hyatt. Поэтому, мне кажется, если найдется инвестор, который по нормальной цене сумеет выкупить зачищенный объект, это будет рабочий вариант.

Что касается другого проекта, то надо понимать, что такое апарт-отель. Для меня это небольшие номера с маленькой кухней, которые сдаются на 3-6 месяцев, может быть, на неделю или две. При этом мы видим на рынке много квартир, которые сдаются в аренду. И не факт, что в городе и в крае достаточно бизнеса, чтобы заполнить именно такие апарт-отели премиум-класса.

-А можно ли в одном из этих зданий, например, сделать не 5-звездочный отель, а менее звездный?

- Чисто теоретически, конечно, да. Но когда проектируется отель, он проектируется, исходя из звездности отеля, размера номеров. Шаг окон часто определяет размер номеров. И сделать 3-звездочные отели с номерами по 30 кв. метров – это неразумно и не очень рентабельно. Приходится загружать номера по цене 3-звездочного отеля, когда по проекту мощности рассчитаны на 5 звезд. Поэтому здесь экономика не очень очевидна.

«РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА БЕЗ ДОРОГ НЕВОЗМОЖНО»

- Как вы оцениваете восстановление инфраструктуры в стране, начиная от дорог и заканчивая всем остальным? Видите ли вы это уже как представитель гостиничного бизнеса?

- Знаете, я прилетел во Владивосток 15 лет назад в составе делегации французской Торгово-промышленной палаты в России. Нас везли на остров Русский осматривать Ворошиловскую батарею. Я, конечно, помню, что инфраструктура была очень экзотична, мягко говоря. Конечно, сегодня аэропорт Владивостока прекрасный, строительство дорог, развязок сильно изменило облик города, хотя пробки все равно остаются. Поэтому все меняется к лучшему. Я 22 года работаю в России и вижу конкретные изменения. Мне кажется, надо чуть-чуть быстрее, более энергично все это делать, для того чтобы восприятие инвесторов было более положительным. Потому что проекты строятся долго, решения принимаются не быстро, очень сложные СНиПы плюс непростая бюрократия.

Что касается дорог, их однозначно нужно делать. Вот Камчатка – фактически бездорожье. Если хотим там развить нормальный туристический бизнес, то без дорог –никак. Поэтому, мне кажется, нужно выбрать основные направления, где реально велик туристический потенциал, и развить по полной программе весь регион.