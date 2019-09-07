Короче мы поехали: полосатая семейка дважды за день встретилась на дороге приморцам

Звездой социальных сетей оказались сегодня хищные представители породы кошачьих, разгуливающие по трассе в Приморье. Днем 7 сентября, очевидцы засняли на камеру мобильного телефона амурского тигра, а вечером героями реалити-шоу оказалась вся тигриная семейка. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», действие истории развернулось в Хасанском районе Приморья.

– Красавец,– именно так охарактеризовал животное автор видео, которое распространилось по социальным сетям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730700" frameborder="0"></iframe> Хищника удалось запечатлеть автомобилистам в Приморье.Видео:slavyanka_baraholkaМилана СОКОЛ

Не исключено, что «красавец» мог оказаться самкой, при этом, обремененной богатым наследством, затаившимся поблизости. Стоит отметить, что репортаж получился коротким, оценив опасность, мужчина принял правильное решение – уехать и не тревожить царя (царицу) зверей.

Однако «кино» с тиграми в главной роли, сегодня стало популярным. Несколько часов назад другому автомобилисту удалось запечатлеть целую семью при въезде в Хасанский район.

– Возвращался из Владивостока в Славянку и примерно в 3-х километрах до Кравцовских водопадов, заметил, как перебегает мне дорогу тигрица, а за ней три тигренка. Малыши замешкались и остались на другой стороне. Автомобилисты начали разворачиваться, в попытке сделать удачный кадр редких кошек, а я решил отъехать и на всякий случай позвонить в соответствующую инстанцию – поделился с «Комсомолкой» очевидец.

Молодой человек обратился в национальный парк «Земля леопарда» и сообщил специалистам ориентиры нахождения полосатой семейки. Парень, уже несколько раз, встречавший диких кошек, по пути домой, теперь четко знает алгоритм действий в подобной ситуации. Не стоит привлекать внимание хищника, сигналить животному и тем более, пытаться покормить его. По мнению специалистов, лучшим решением будет – покинуть территорию, не создавая помехи для движения животного, тем самым избежать возможных последствий близкого контакта.