Генеральный директор ПАО «ТГК №14» Алексей Лизунов: «Понятная политика тарифообразования – залог инвестиционной привлекательности ЖКХ»

На площадках V Восточного экономического форума немало внимания было уделено развитию энергетикина Дальнем Востоке. С Присоединением Забайкальского края и Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу появились как новые возможности, так и новые вызовы для энергетических компаний. Генеральный директор ПАО «ТГК №14» Алексей Лизунов в открытой студии радио «Комсомольская правда» рассказал об изменениях в политике тарифообразования, инновациях в области переработки отходов и перспективах по сближению с потребителем при помощи информационных технологий.

- Оба региона, которые вы снабжаете теплом - Забайкалье и Бурятия - с недавних пор вошли в состав ДФО. Как это повлияло на вашу работу и как вы в целом оцениваете этот переход?

- Наша энергетическая компания, которая работала в Сибири, так и осталась в Сибири под диспетчерским управлением в рамках единой энергетической системы. Тот факт, что Забайкальский край и республика Бурятия перешли в состав ДФО, для нас это импульс для развития самого региона, промышленности, потребителя и социальной сферы. Это строительство детских садов и больниц, а для энергетики это важно. Развитие потребителя, это сигнал для дополнительных инвестиций в энергетику. Наши ожидания связаны с тем, что инвестиции будут привлекаться не только в развитие региона, но и в энергетическую отрасль, в которой во многих регионах существует масса проблем, тот же высокий износ. Те вопросы, которые обсуждаются на этом форуме в сфере ЖКХ, актуальны и для Забайкальского края и для республики Бурятия.

- На Дальнем Востоке действует целая система экономических преференций. Можете оценить, насколько увеличится у вас количество потребителей в связи с переходом в состав ДФО? Появятся новые предприятия, новые социальные объекты, каждый из которых необходимо будет обеспечивать теплом.

- Мы вместе с правительствами Бурятии и Забайкальского края прорабатываем эти вопросы с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, а также с теми институтами, которые специально созданы для привлечения инвестиций. Вписываемся в ту законодательную и нормативную базу, которая позволяет реализовывать проекты, связанные с развитием региона именно в составе ДФО. Я думаю, что мы в ближайшее время в Забайкалье и Бурятии должны увидеть реализацию таких проектов, как дальневосточный гектар и ТОРы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730742" frameborder="0"></iframe> Алексей Лизунов в открытой студии радио "Комсомольская правда" на ВЭФ.

- Как известно, одна из главных проблем теплоснабжающей отрасли - износ сетей, оборудования. Как вы решаете эти проблемы?

- На самом деле износ значительный. Если посмотреть по нашим наиболее мощным станциям, то в Улан Удэ - станция 1936-го года постройки, читинская ТЭЦ-1 построена в 1965-м. Это уже и морально и физически изношенное оборудование, которое требует существенных вложений в модернизацию, в реновацию, в реконструкцию. Сейчас основным источником дохода являются тарифы на электро- и на тепловую энергию и этих источников явно недостаточно. Требуются значительные средства, чтобы переломить динамику и реализовать такие эффективные проекты, сокращающие потери и влияющие на рост тарифов.

Поэтому сейчас мы активно прорабатываем вопросы участия в различных федеральных целевых программах. Это и совершенствование системы ЖКХ, и ДПМ модернизация. Буквально на прошлой неделе появилась информация, что наша заявка состоялась. Я надеюсь, что в ближайшее время, когда будет подписано постановление правительства, мы приступим к подготовке и реализации проектов по модернизации основного оборудования ТЭЦ-1.

- Расскажите пожалуйста об инвестиционных продуктах, которые вы представляете на ВЭФ. Насколько сложно сейчас привлекать инвестиции в сферу ЖКХ?

- Наши наиболее капиталоемкие проекты - это завершение строительства улан удэнской ТЭЦ-2 и завершение строительства 3-ей очереди читинской ТЭЦ-1. Цена вопроса по Улан-Удэ это 33 миллиарда рублей, по Чите это 28 миллиардов рублей. Буквально вчера состоялась встреча с представителями Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, с агентством по привлечению инвестиций. Вместе с регионами прорабатывается схема по привлечению финансовых средств через государственное и частное партнерство. Я думаю, что мы составим эту схему уже для того, чтобы инвесторы заинтересовались предложением, и мы реализовали эти проекты.

По тепловым сетям и по тем котельным,которые мы тоже эксплуатируем и в Чите, и в Улан-Удэ, важным вопросом является экология - это складирование золошлаковых отходов при сжигании угольного топлива. Мы сжигаем угольное топливо, регионы не газифицированы, как следствие - большое количество золошлаковых отходов. Мы предлагаем технологию, которая направлена на использование золошлаковых отходов для изготовления теплоизоляционных материалов.

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- Насколько перспективно производство таких теплоизоляционных материалов?

- Борьба с потерями тепла при строительстве зданий и прокладки инженерных тепловых сетей и прочих коммуникаций - очень актуальная тема. Тем более мы здесь решаем сразу вопрос утилизации и использования отходов. Я думаю мы отработаем и найдем потенциальных инвесторов, которые на площадках нашей компании смогут реализовать эти проекты. Будем двигаться в этом направлении. У нас в эксплуатации находится еще ряд станций малой мощности до 25 мегаватт. Они остались в свое время от тех промышленных гигантов, которые сегодня не работают. И мы на форуме предлагаем их использовать как промышленную площадку. Фактически вся инфраструктура есть, источник тепла и электроэнергии имеется, подъездные Ж/Д пути, водоснабжение, все есть для того, чтобы развиватьсмежный бизнес.

Понятно, что изготовление теплоизоляционных материалов, это только часть того, что можно использовать из золошлаковых отходов. Мы сейчас прорабатываем вопрос использования отходов при строительстве дорог. Уже сейчас золошлаковые отходы мы используем при строительстве дамб.

- Есть ли у вас еще примеры использования отходов?

- Мы прорабатывали вопросы по утилизации тепла для использования тепличного хозяйства. Понятно, что климат в Забайкалье и в Бурятии суровый. Для того, чтобы там выращивать сельскохозяйственную продукцию, необходимо создавать определенные условия, связанные со строительством тепличных комплексов. Имея в наличии площадки рядом с нашими источниками, мы предлагаем не сбрасывать тепло, не утилизировать его, а направлять для улучшения климата на землях, используемых для выращивания. Это тоже интересный проект, самое главное - создать условия.

- Интерес со стороны инвесторов есть?

- В основном это китайские партнеры, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур на территории. Я думаю, что если проявится интерес с точки зрения ресурсообеспечения, то мы совместно сдвинем с места и этот проект тоже.

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- Вы в Бурятии создали мобильное приложение по оплате самых разных услуг: от ЖКХ до интернета. Как оцениваете этот проект, есть ли перспективы по масштабированию его на весь ДФО?

- Сейчас явный тренд на использование интернет пространства и платежной системы, которая направлена на удобное обслуживание потребителей. Разработав мобильное приложение, мы частично отказываемся от использования расчетно-кассовых центров. Реализуем через сайты и мобильное приложение.

Мы как раз эту схему отработали на нашем дочернем предприятии «Единый расчетный информационный центр» в Улан-Удэ. Скажу, что динамика достаточно значительная. Туда уже приходят оплачивать не только тепло, но и воду, канализацию, электроэнергию, штрафы ГИБДД и другие платежи. Это очень удобно, сокращается расстояние между ресурсоснабжающей организацией и потребителем. Потребитель становится ближе, ему удобно, и он готов дополнительно оплачивать за эту услугу. Разработав такое пакетное приложение, мы сейчас будем выходить на Забайкальский край, где присутствует наша компания, а также в удаленные регионы, где есть интернет. В том числе, предлагаем эти услуги на площадках Восточного экономического форума и для других регионов Дальнего востока.

- Как обстоит дело с тарифами в регионах вашего присутствия и какие планируете мероприятия реализовывать для их снижения?

- Здесь прежде всего надо отметить, это все-таки не снижение тарифов, а сдерживание тарифов. Ситуация во многих районах с тарифообразованием сложная. Это связано с социальной нагрузкой на потребителя, на развитие бизнеса. Забайкальский край и Республика Бурятия недостаточно промышленно развиты для того, чтобы значительную долю нагрузки перекладывать на потребителя. С правительствами двух регионов мы договариваемся, чтобы все-таки часть нагрузки взяли на себя бюджеты этих регионов. Насколько это приемлемо - пока окончательного решения нет. Буквально вчера на одной из площадок ВЭФа эта тема обсуждалась. И Министерство строительства заинтересовано, чтобы все переходили на понятную перспективную политику тарифообразования.

Если будет понятно, какая будет доходная часть и как будут возвращаться инвестиции, то и инвесторы будут вкладывать в сферу ЖКХ. На сегодняшний день постановления правительства по ценовой зоне обеспечивают стабильность тарифообразования на ближайшие 5-10 лет. Пока в регионах таких решений не принято, но мы находимся в диалоге и в ближайшее время будем вынуждены принимать понятное решение, потому что другого пути нет.

- Готовы ли регионы к долгосрочным тарифам?

- Пока не готовы. Если по стране посмотреть, единицы регионов уже вышли на такой метод регулирования. И то это те регионы, в которых ситуация критичная в сфере ЖКХ. Нельзя доводить регионы до такого состояния. Поэтому будем доказывать, показывать и привлекать экспертов федерального уровня и двигаться в этом направлении.