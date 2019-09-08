2019-09-08T12:47:12+03:00
Общество

Специально в День доброго мороженого во Владивостоке отменили тайфун и включили солнце на максимум

В этом году организаторам благотворительной акции удалось собрать порядка одного миллиона рублей [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Акция проходит во Владивостоке уже четвертый разАкция проходит во Владивостоке уже четвертый разФото: Сергей БАЛАНОВ

Обещанный на воскресенье тайфун не напугал никого – ни организаторов праздника День доброго мороженого, ни участников, которые несколько недель призывали всех приходить на набережную Спортивной гавани, ни обычных горожан Огромное число жителей и гостей Владивостока 8 сентября пришли на праздник, наелись мороженого и тем самым помогли спасти детские жизни.

16 команд устроили между собой соревнования, кто больше соберет пожертвований Фото: Сергей БАЛАНОВ

16 команд устроили между собой соревнования, кто больше соберет пожертвованийФото: Сергей БАЛАНОВ

Было съедено 3 тысячи порций мороженого Фото: Сергей БАЛАНОВ

Было съедено 3 тысячи порций мороженогоФото: Сергей БАЛАНОВ

Да, День доброго мороженого состоялся, и это было потрясающе. Погода словно понимала, какое важное дело у благотворительного фонда «Сохрани жизнь» и всех тех, кто ему сегодня помогал. Вместо ливней и сильного ветра – жаркое солнце, под которым так приятно есть мороженое, выполнять задания, слушать концерт и просто гоняться за пузырями.

Команда «Комсомольской правды» тоже приняла участие в акции. Мы собирали пожертвования, взамен предлагая не только мороженое, но и детские журналы нашего издательского дома.

Стенд Комсомолки на самом видном месте Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стенд Комсомолки на самом видном местеФото: Сергей БАЛАНОВ

На стенде КП участники квеста примеряли на себя роль журналиста и писали заметки Фото: Сергей БАЛАНОВ

На стенде КП участники квеста примеряли на себя роль журналиста и писали заметкиФото: Сергей БАЛАНОВ

А еще мы организовали специальную зону-раскраску: все посетители нашего стенда собственными руками превращали черно-белый Владивосток в красивый цветной город. К нам в гости заходил и мэр Владивостока Олег Гуменюк и разукрасил кораблик. Кстати, сегодня он лично осчастливил не одного ребенка – раздавал мороженое и игрушки в шоколадной упаковки. Такое вот праздничное настроение даже у серьезных людей.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк закрасил кораблик на стенде КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Олег Гуменюк закрасил кораблик на стенде КПФото: Сергей БАЛАНОВ

Подходил к стенду и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой – оставили нам автографы и пожелания. «Успехов и здоровья всем участникам «Доброго мороженого». Большое спасибо», - написал губернатор и опустил купюру в ящик для пожертвований.

Губернатор Олег Кожемяко с супругой на стенде Комсомольской правды Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Олег Кожемяко с супругой на стенде Комсомольской правдыФото: Сергей БАЛАНОВ

День доброго мороженого Фото: Сергей БАЛАНОВ

День доброго мороженогоФото: Сергей БАЛАНОВ

Гости праздника Фото: Сергей БАЛАНОВ

Гости праздникаФото: Сергей БАЛАНОВ

Забота Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЗаботаФото: Сергей БАЛАНОВ

Праздничное настроение поднимали аниматоры и артисты Фото: Сергей БАЛАНОВ

Праздничное настроение поднимали аниматоры и артистыФото: Сергей БАЛАНОВ

Фонд «Сохрани жизнь» проводит такой праздник уже четвертый раз. Смысл в том, что каждый из гостей семейного праздника сможет внести свой взнос в адрес этой благотворительной организации и получить в награду мороженое. Все собранные средства пойдут на лечение юных пациентов краевого онкоцентра детской клинической больницы №1. А еще можно подписаться на ежемесячные взносы – небольшая сумма, которая станет для кого-то спасением.

Сотни людей присоединились к акции Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сотни людей присоединились к акцииФото: Сергей БАЛАНОВ

Каждый год организаторы стараются сделать мероприятие еще лучше. И сборы в помощь детям растут. Так, в прошлом году средства от благотворителей направили на помощь почти 50 приморским детям. В течение нескольких часов приморцы съели на набережной Владивостока более 3 тысяч порций «доброго» мороженого.

- Мы благодарны каждой команде и компании, которая пришла в воскресенье и приняла участие в нашей ярмарке. Когда мы проводим наши мероприятия, нас всегда трогает и поражает отзывчивость, сплоченность и доброта людей. Их готовность помогать, сопереживать и сочувствовать. Если бы не люди, наш праздник был бы невозможен. В этом году гостями праздника стали тысячи людей, что говорит о их неравнодушии, - отметила директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Как уточнили организаторы, в этом году за четыре часа удалось собрать порядка одного миллиона рублей.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк раздает подарки детям Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Олег Гуменюк раздает подарки детямФото: Сергей БАЛАНОВ

Гости праздника Фото: Сергей БАЛАНОВ

Гости праздникаФото: Сергей БАЛАНОВ

День доброго мороженого, спасибо за праздник! Фото: Сергей БАЛАНОВ

День доброго мороженого, спасибо за праздник!Фото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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