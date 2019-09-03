2019-09-06T03:24:06+03:00
Общество

Во Владивостоке впервые разыграют Кубок губернатора на Galaxy Vladivostok Marathon

28 сентября 2019 года в рамках Международного Владивостокского марафона впервые пройдет семейный Чемпионат «Мама, папа, я – спортивная семья» на котором впервые разыграют Кубок губернатора.
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Спортивные амбиции участники смогут показать в семейном забеге на дистанции 5 километров. Всего в этот день будет разыграно два Кубка губернатора в двух номинациях: семья-победитель по сумме баллов и самая многочисленная семья.

К участию в чемпионате допускаются команды, состоящие из членов одной семьи и близких родственников, взрослые и дети старше 10 лет. Минимальное количество участников одной команды – 2 человека, а максимальное – 20 человек.

Galaxy Vladivostok Marathon пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Стать участником легко! Нужно лишь зарегистрироваться на сайте марафона galaxymarathon.com.

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